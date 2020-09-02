Возвращение к литературной жизни

02.09.2020, 23:10, Разное

Со 2 по 6 сентября в «Манеже» пройдет 33-я Московская международная книжная ярмарка. Отразится ли на ней пандемия и смена локации?

«Манеж» за день до открытия ярмарки. Фото: ММКЯ / Instagram

На изучение ярмарочной программы ушло не меньше часа точно. Можно было ожидать всего: что из-за пандемии и антивирусных мер ММКЯ в этом году не состоится или что состоится, но в очень скромном формате — тихо, с полупустыми стеллажами и лицами писателей на экранах в зум-конференциях.

Открывшаяся на официальном сайте программа показала не то и не другое: более 270 офлайн-мероприятий, более 300 издательств-участников. И главное, вместо привычного 75-го павильона ВДНХ, где ММКЯ квартировала со дня своего основания в 1977 году, новая локация — залы Манежа. И еще пара коронавирусных нововведений: продажа билетов исключительно онлайн и посещение по сеансам, начинающимся каждый час, — в общем, примерно так, как было на фестивале «Красная площадь» в начале июня. Ну и маски-перчатки, конечно.

Важные изменения, связанные с коронавирусом, естественно, — в повестке. Деловая программа процентов на сорок состоит из обсуждения последствий пандемии, и, наверное, главное них — конференция под эгидой IPA «Как книжная индустрия выходит из пандемии: стратегии выживания и направления поддержки». О потерях в книжной отрасли заговорили еще с первых дней введения карантина, и теперь, если верить анонсу конференции, эти потери переведены в проценты: от 50% до 80% дохода потеряли российские издатели, что примерно равно 2,3 млрд руб. При этом около половины издателей отказались от трети запланированных книжных новинок, так что цифры ущерба за второе полугодие могут увеличиться.

В этом году международная ярмарка, похоже, полностью оправдает свое название: в планах дискуссий, круглых столов и встреч с писателями много мировых имен — от Януша Вишневского, обмолвившегося о долгожданном продолжении «Одиночества в сети», и Фредерика Бегбедера, который собирается презентовать на ярмарке свой новый роман «Человек, который смеялся до слез», до итальянских, американских, корейских, французских издателей и художников-иллюстраторов (Корея в этом году является почетным гостем). Правда, все иностранцы будут присутствовать только онлайн — все из-за той же пандемии.

Темы дискуссий и круглых столов, входящих в «профессиональную» программу, выглядят многообещающе. Один из них посвящен современным конкурсам и премиям в области книжной иллюстрации и дизайна, причем на разговор соберутся представители почти всех крупнейших конкурсов иллюстрации в мире, например — Биеннале иллюстрации в Братиславе, Nami Concours в Корее, Fundacion SM в Испании, Выставки иллюстраций Болонской книжной ярмарки. За еще одним круглым столом в таком же многонациональном составе поговорят об основных тенденциях визуальных графико-текстовых форматах комиксов, манга и графических романов. Вообще, детско-подростковая программа ММКЯ в этом году — отдельное событие. Настолько самостоятельное, что, как пообещала на пресс-конференции директор Российской государственной детской библиотеки и куратор программы Мария Веденяпина, в 2021 году будет организована Московская международная детская книжная ярмарка — совместно с Болонской ярмаркой детской книги.

Широко представлен в этом году нон-фикшн, причем и здесь тема пандемии затронута неоднократно: целый блок в программе посвящен врачам. Самым значимым событием в этом смысле можно назвать презентацию книги «Влюблен в сердце» известнейшего кардиохирурга Лео Бокерии. Отдельная линия будет у музеев: Третьяковка, ГМИИ Пушкина, Музей Московского кремля и другие расскажут о том, как выживали без посетителей, и поделятся своим опытом изобретения новых онлайн-форматов. Вообще, в этом году музеи — как и вся инфраструктура, как и сама система города — будут играть на ярмарке большую роль: запланирована серия дискуссий «Город как текст», в ходе которых собираются обсуждать Москву, Питер, Владивосток и другие города с литературоцентричной точки зрения.

Но, как всегда, в центре внимания будет художественная литература. Второго сентября объявят победителей национального конкурса «Книга года». В этот раз на конкурс поступило более 400 книг от 102 издательств, и число номинаций увеличилось: литература для подростков разделилась на две специфики аудитории: «Детям XXI века» и «Поколение Z», а в номинации HUMANITAS выделилась номинация NON-FICTION. Двое из вошедших в шорт-лист в номинации «Проза» — Михаил Елизаров с книгой «Земля» и Марина Степнова с «Садом» — представят свои книги офлайн.

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Помимо них можно будет побегать за автографами Данилы Корецкого, который расскажет о премии «Русский детектив» и своей новой книге «Алмазы для Золушки», или Натальи Громовой — финалиста «Большой книги» с автобиографическим романом «Насквозь». Для страждущих знаменитостей — встречи с Познером, Алексеем Ивановым, Дмитрием Быковым, Евгением Водолазкиным, Александром Архангельским. Для тех, у кого победы в национальных литературных конкурсах пока исключительно в планах, обещают провести мастер-классы школы литературного мастерства Creative Writing, «Глагол» и «Флобериум».

Виктория Артемьева

Новая газета