Простыми словами о сложном: в гостях у МедПортала доктор Фил

02.09.2020, 23:05, Разное



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В прямом эфире Доктор Фил расскажет:

🦴 Что такое фуфломицины и опасны ли они? Как распознать их среди множества лекарственных средств?

🧠 Почему слова “доказательная” и “медицина” идут рука об руку? Какие основные критерии должен знать пациент, чтобы не попасть к недобросовестному специалисту?

😱 Боль в левом боку – повод для паники? Нужно ли сразу бежать к кардиологу?

Трансляция будет вестись в Одноклассниках, YouTube, при этом вопросы можно задавать как в YouTube, так и в посте в Facebook.