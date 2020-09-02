Простыми словами о сложном: в гостях у МедПортала доктор Фил
02.09.2020, 23:05, Разное
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В прямом эфире Доктор Фил расскажет:
🦴 Что такое фуфломицины и опасны ли они? Как распознать их среди множества лекарственных средств?
🧠 Почему слова “доказательная” и “медицина” идут рука об руку? Какие основные критерии должен знать пациент, чтобы не попасть к недобросовестному специалисту?
😱 Боль в левом боку – повод для паники? Нужно ли сразу бежать к кардиологу?
Трансляция будет вестись в Одноклассниках, YouTube, при этом вопросы можно задавать как в YouTube, так и в посте в Facebook.
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