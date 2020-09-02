 

Пчелиный яд может разрушить раковые клетки

02.09.2020, 22:55, Новости дня

Во время нового исследования команда ученых обнаружила, что пчелиный яд способен быстро уничтожить агрессивные и трудноизлечимые раковые клетки в молочных железах.

Во время новой работы специалистам удалось добиться 100% результата, когда яд уничтожал раковые клетки в течение часа. Чтобы это осуществить, эксперты усыпляли пчел углекислым газом и извлекали из них яд. На следующем этапе ученые вводили в раковые клетки подопытных грызунов главный компонент пчелиного яда под названием «мелиттин».

Обнаружилось, что мелиттин образует отверстия в плазматической мембране и приводит к гибели клетки. Также эксперты выяснили, что, мелиттин блокирует появление новых раковых клеток.



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