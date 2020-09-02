Мнение: Двести экстремистов

02.09.2020, 22:40, Разное

Лавров заявил о том, что беспорядки в Белоруссии организованы засланными с территории Украины двумя сотнями то ли боевиков, то ли террористов, то ли еще какими нехорошими людьми. Число "двести" ранее уже называлось применительно к белорусским событиям, тогда Лукашенко говорил о проникших на территорию враждебных элементах. Правда, тогда это была Россия, отправившая диверсантов подрывать конституционный строй. Концепция, похоже, поменялась.

Чем-то эти двести боевиков напоминают знаменитых 38 снайперов Ельцина – то есть, высосанные из пальца принципиально непроверяемые данные. Хотите верьте, хотите – нет. Доказывать никто ничего не собирается. Мамой кылянус, да?

Нужно отметить, что неуловимые и невидимые боевики (неважно – из России, Украины или какой-ни будь мифической Ваканды) – это прямой упрек белорусскому КГБ, который не ловит мышей на собственной территории. Если боевики растворились в городах, то почему их не ловят? Если они схоронились в лесах, то разумнее было бы не гонять армию к западным границам, а провести войсковую операцию по поимке особо опасной банды.

Но логика здесь и близко не ночевала. Здесь обычное вранье, цель которого довольно примитивна – это не народ вышел на улицу, возмущенный тем, как власть цинично отнеслась к его выбору, а враждебная спецоперация. К счастью, теперь она вскрыта, и братскому народу ничего не угрожает.

При этом намечается необычная дипломатическая и политическая активность – премьеры России и Белоруссии будут встречаться буквально завтра, затем Лукашенко едет в Москву – все идет к тому, что Путин и Лукашенко по итогам встречи могут объявить о сбыче вековечных мечт и создании единого государства. Формат этого государства пока неясен, но то, что все предыдущие клятвы Лукашенко про белорусский суверенитет будут забыты и выброшены за ненадобностью. На кону будущее самого Лукашенко и его клана, какой суверенитет, не смешите.