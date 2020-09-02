Мнение: История о мезальянсе

02.09.2020, 22:35, Разное

История про мезальянс с дисбалансом и без, которую я обещала сегодня.

Вы должны прокомментировать эту историю (две), пользуясь формулой красного поля и всем, что из нее следует.

Примерно как я сделала здесь, только в этих историях больше фактов.

Маша – женщина 40+ развелась с мужем, кое-как поделила совместный бизнес и поехала отдыхать в Турцию. Из-за тяжелого развода она очень похудела и как многие быстро похудевшие женщины ощущала себя красавицей. Она наряжалась в прозрачные сари и парео, минималистичные купальники, и кокетничала с мужским персоналом отеля. С некоторыми познакомилась, с кем-то даже прогулялась по дискотекам, а в последнюю неделю влюбилась в Таркана. Он был смуглым, накачанным, красивым, нравился другим женщинам в отеле и Маше пришлось постараться, чтобы он выбрал ее. Пока она соперничала с другими, каждый вечер с замиранием ожидая, что именно ее Таркан пригласит танцевать и пойдет провожать, она совсем залипла.

Таркан жаловался на маленькую зарплату и на однообразную жизнь, Маша посоветовала ему переехать в Москву, предложила помочь с устройством на работу. И в их отношениях все оживилось, особенно когда Таркан понял, что Маша одинока и состоятельна. Страсть их нарастала, за три последних дня достигла пика. Таркан пытался срочно уволиться, чтобы ехать вместе с любимой, но приехал только через месяц, когда удалось. Весь месяц они переписывались и Маша сходила с ума от любви к Таркану.

Таркан приехал и в первый же день Маша уже была немного разочарована. Он поел и не помыл за собой тарелку, просто отставил ее в сторону, после секса сразу погрузился в телефон, а рассматривая фотографии в ее старом альбоме, несколько раз сказал, что она была очень красивой и Маше не понравилось вот это – была.

Секс их был сначала хорошим, хоть и не таким прекрасным как на море, но Маша относила второе на счет того, что ее отвлекала работа. Таркан писал ей в течение дня, скучал, пока она ездила по делам, и сначала ей это нравилось. Он просил помочь ему с работой быстрей, а Маша осознавала, что пристроить его будет не так уж легко, ведь он ничего не умел и был ленив.

Кроме того он все время переживал, что заявится бывший муж Маши и будет скандал. Машу раздражала его трусость. Иногда он спорил с ней, говоря о вещах, в которых не понимает, и бесил еще больше. Через несколько дней он спросил, может быть лучше, если она снимет ему квартиру, где они будут встречаться, когда у нее будут силы на любовь. Маша разгневалась от такого предложения и стала его выгонять, а Таркан все свел к тому, что они мало занимаются сексом и он чувствует себя нелюбимым, поэтому и предложил, на коленях просил прощения. С этого дня Маша и секса больше не хотела. Как будто что-то выключилось и от прежнего влечения ничего не осталось, даже его запах стал раздражать.

Она выговаривала Таркану, что он решил использовать ее как альфонс. Таркан стал убирать в доме и готовить, но Машу уже раздражало все, и некачественная еда, и даже его требования секса. Она считала, что Таркан безумно в нее влюблен, он и правда выглядел несчастным и все время спрашивал ее, что не так и как надо. Но при этом она бесилась, что он не доказывает свою любовь делом. Вскоре Маша уже видеть не могла его, он казался ей нарциссичным, тупым и некрасивым. Она с трудом и большим облегчением избавилась от него. Он уехал, писал ей то обвинения, то признания в любви, а Маша не знала, как отделаться.

Потом у нее был роман с другим мужчиной, который вяло тянулся, закончился для нее очень болезненно, и через два года она снова приехала в Турцию. Она опять смотрела на аниматоров, опять влюбилась в смуглого темноволосого парня, правда в этот раз не турка, а украинца. Парня звали Коля. Он был обаятельный и почти такой же красивый как Таркан. А Маша, наученная горьким опытом, сначала не хотела с ним чересчур сближаться, но почему-то сразу же почувствовала его интерес. Ей казалось, что он держит ее в фокусе всегда, следит за ней и все время ее соблазняет, даже когда болтает с другими женщинами. Она сама к нему подошла и все у них закрутилось. Маша инициировала все, Коля не возражал. Опять у нее была любовь и страсть, но Маша помнила, что дело не в мужчине, а в море и романтической атмосфере восточных вечеров, с кальянами, музыкой, запахами цветов и алкогольными коктейлями.

Она уехала домой, надеялась переключиться, но не смогла и стала сильно скучать. Она писала Коле и рвалась приехать, не могла по работе, а вскоре началась осень и Коля в ответ на стоны Маши о любви выразил желание приехать к ней сам. Маша была рада, но считала, что это не надолго. Приехав, Коля привез с собой много фруктов и так как они уже портились, сварил из них что-то вроде сиропа, добавил пряностей и водку. Он разлил это по красивым бокалам, потом разлил еще и Маша попросила продолжения.

Маша так напилась в первый же вечер, что не смогла пойти на работу.

Когда она рассказывала эту историю, она доказывала, что Коля – хитрый хищник, и специально ее так сильно напоил в первый же день, чтобы вторгнуться в ее жизнь поглубже.

Но все было проще и красивей.

Коля привез фрукты, потому что не мог явиться в гости с пустыми руками, а у него не было денег на более существенный и полезный подарок. Целый чемодан южных фруктов выглядел романтично, как выглядела бы громадная корзина цветов. Есть фрукты килограммами Маша не хотела, она ведь была на диете. Поэтому он и приготовил алкогольный напиток, не зная, что Маша наклюкается в первый же день до состояния ветоши. Зато увидев, на что она способна, проявил себя с лучшей стороны. Не штурманил ее вечером, наливал, сколько просила, а на следующий день помогал прийти в себя.

Он ухаживал за ней как родная мать Карлсона, сварил ей суп и кормил ее с ложечки, он отдраил квартиру, которую она заблевала, навел идеальный порядок на кухне. Он чувствовал себя ответственным за произошедшее, поэтому постарался компенсировать. При этом Маше было так стыдно, что она постоянно ныла, жаловалась и Коля очень нежно утилизовал ее решето в корм ее же короне.

Через пару дней Маша была уже на ногах, а значимость Коли значительно выросла.

К сожалению Маша была рапаном и значимость его не рефлексировала. Она воспринимала его как Таркана номер два и ожидала, что вот-вот он начнет ее раздражать и ей мешать. И вела себя сверху на опережение. Поэтому они вскоре поссорились по ее вине, Коля попрощался и ушел.

Надо ли говорить, что Маша чуть не сошла с ума? Телефон Коли был выключен, а она за вечер и ночь едва не поседела, представив, что он уже уехал из Москвы. Не сомкнула глаз, только пила и рыдала. К счастью для нее, уехать Коля не успел, телефон включил. Она дозвонилась, стала звать его обратно, просила прощения, ныла, что ей нужна его помощь, что она опять напилась, Коля сказал ей, что не вернется сидеть у нее на шее, ему нужна работа и Маша тут же обзвонила знакомых и договорилась о работе для него. Он вернулся.

Коля начал работать, по вечерам развлекал Машу, а Маша ревновала его ко всем, любовь ее росла с каждым днем, она стала мечтать родить от него ребенка, побежала по врачам, Коля относился к ней нежно и с уважением, она души в нем не чаяла. Но у них ничего не получилось, потому что Маша – рапан, а Коля не был хищником. Он и правда ею сначала увлекся, а потом совсем остыл, поскольку Маша все больше щипцевала его. Вложений Маши тоже становилось все больше, но Коле это было не нужно.

Через несколько месяцев он нашел себе другую девушку, переехал, но к Маше долго еще приезжал, когда она в истерике грозила покончить с собой. Он приезжал, успокаивал ее, а потом понял, что делает этим только хуже и жестко порвал с ней.

На этом моменте Маша и написала мне, что встретила хищника и впала в сильнейшую аддикцию, из которой не может выбраться и готова все слить (только он не берет).

К счастью для нее Коля не был хищником. Коля даже рыбаком не был. Нерыбой – точно.

И по сравнению с рапаном Тарканом очень выгодно отличался.

Предлагаю вам проанализировать, чем. Как ему удалось вырастить свою значимость так быстро и высоко, несмотря на сильный мезальянс? Как у Таркана получилось угробить высокую значимость так быстро?