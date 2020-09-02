На Минских переговорах согласовали новые участки разминирования на Донбассе

02.09.2020, 22:25, Новости дня

Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. 20-й участок – вблизи населенного пункта Золотое – будет разминирован в рамках проведения работ по открытию дополнительного контрольного пункта въезда/выезда в этом районе, они запланированы на ноябрь.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).