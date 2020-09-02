Money.pl – польский бизнес опасается «майдана» в Белоруссии не меньше, чем Лукашенко

02.09.2020, 22:00, Новости дня

«Майдана» в Белоруссии боится не только президент страны Александр Лукашенко, но и польские предприниматели, которым уже пришлось покинуть украинский рынок в 2014 году, пишет Money. Уже сегодня белорусская таможня усложняет им ведение бизнеса. Но и они продолжают рассматривать своего белорусского соседа через призму мифов и стереотипов, вместо того чтобы видеть в нём «экономические ворота» на Восток.



Reuters

Выборочный контроль и политические угрозы без каких-либо юридических последствий — таков сегодня бизнес-климат в Белоруссии. Польские компании в Белоруссии затаили дыхание, сотни польских предпринимателей обеспокоенно ждут развития событий. И хотя они боятся повторения «майдана», чемоданы они пока не собирают, пишет на портале Money польская журналистка Катажина Бартман.

На прошлой неделе в субботу на пограничном переходе Польши с Белоруссией два польских грузовика, которые направлялись в Грузию, были задержаны с целью проведения проверки. Через неделю владелец компании получил информацию, что может забрать машины после погашения суммы €2 тыс. за административные расходы. «Мы уже несколько лет ездим на Восток через Белоруссию, и ничего подобного с нами раньше не случалось. Они даже не объяснили причину», — сказал порталу Войцех Павлучук из компании Leksmar. «Переговоры продолжались о сопровождении машин до границы три часа, но в конце концов они отказались от этой идеи, и наши водители уехали сами», — добавляет он.

На вопрос о том, не проще ли и быстрее было бы дать взятку, Павлучук с улыбкой объясняет: «Белоруссия — цивилизованная страна. Таможенники оснащены камерами. Ни один таможенник не решится на такой шаг».

По словам Радослава Жука, налогового эксперта компании, которая на настоящий момент обслуживает десять польских компаний в Белоруссии, преследование с помощью участившихся проверок вполне может быть частью психологической войны, за которой вряд ли последуют какие-либо формальные шаги. «Пока что мы наблюдаем лишь за давлением и инструкциями в отношении чиновников; изменений в предписаниях, которые осложняли бы полякам ведение бизнеса в Белоруссии, пока что нет. Ни один из наших клиентов пока не отказался от этого рынка», — объясняет Жук.

Несмотря на то что президент страны Александр Лукашенко угрожает как Польше, так и Литве, экономическими санкциями, включая эмбарго на товары и усложнение процедур транзита через территорию Белорусии, Жук полагает, что всё закончится лишь словесными угрозами.

«Белоруссия прекрасно пользуется экономическим эмбарго, введённым в отношении России, и она зарабатывает на этом хорошие деньги. Белорусы были в состоянии заменить этикетки практически на всех поступающих туда товарах. Я даже видел креветки, выращенные в Белоруссии», — не без усмешки рассказывает Жук.

По мнению польского эксперта, худший сценарий для Белоруссии — повторение украинского «майдана» и российское вмешательство. Тогда по всей стране будет царить хаос. «После «майдана» все наши польские клиенты покинули Украину. Пришлось закрыть офис. Тем, кто колебался, была предложена возможность перепродать компанию. Это были так называемые предложения, от которых просто-напросто нельзя отказаться», — разъясняет собеседник Money.

Он признаёт, что его клиенты из мебельной и пищевой промышленности, действующие на территории Белоруссии, больше всего опасаются именно такого сценария. Более того, несмотря на то что к этой стране следует относиться прежде всего как к воротам на Восток, в сознании польских бизнесменов до сих пор преобладает множество стереотипов и мифов о Белорусии.

Похожее мнение разделяет недавно назначенный почётный консул Белоруссии в Польше Ян Шинака. Несколько недель назад на церемонии вступления в должность в Варшаве бизнесмен напомнил, что Белоруссия не только сосед Польши, но и мощный рынок, который открывает много возможностей в плане азиатского направления. Открывая бизнес в Белорусcии, компании из Польши получают доступ к рынку размером в полмиллиарда потребителей, ведь Белоруссия связана с Россией, Казахстаном, Арменией и Киргизией, объясняет польская журналистка.

В свою очередь, посол Белоруссии в Польше Владимир Чушев напомнил, что товарооборот между двумя странами достиг уровня $2,3 млрд. Посол также высоко оценил качество польских товаров и услуг и не забыл упомянуть о хорошей репутации польских компаний в Белоруссии. Польша в основном экспортирует в Белоруссию продукты питания: молочные продукты, помидоры и яблоки. Польская косметика, лекарства, средства гигиены и бытовая техника также весьма популярны. Польша также способствует развитию белорусской промышленности — она поставляет полимеры, пластмассы, металлоконструкции, детали для электронных устройств и занимается строительством. Текстильные польские компании также преуспевают в Белоруссии.



«Стоит помнить, что белорусы — это неоднородная нация. Восточная часть подвергается большому влиянию со стороны России», — признаёт консультант Витольд Церешко. При этом он подчёркивает, что многие люди в западной части Белоруссии имеют польские корни. «Даже в гродненских властях есть люди с польскими корнями, которые открыто признают это. Симпатия к полякам в этой части Белоруссии большая и ни о какой дискриминации в отношении наших компаний речи быть не может», — резюмирует он в беседе с порталом Money.