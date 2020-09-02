Мнение: Циничная фраза
02.09.2020, 21:59, Разное
Влюбленные: двое, которые любят себя посредством друг друга.
Источник: Размышления вольного социолога
Последнее из рубрики: Разное
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02.09.2020, 21:59, Разное
Влюбленные: двое, которые любят себя посредством друг друга.
Источник: Размышления вольного социолога
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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