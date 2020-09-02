Мнение: Заблокировали Твиттер за “в основном мирный протест”

02.09.2020, 21:55, Разное

Заблокировали аккаунт в Твиттере и требуют удалить ссылку на пост в ЖЖ "В основном мирный протест" https://colonelcassad.livejournal.com/6129828.html

Как уже отмечалось в конце того поста, Facebook очевидно выбрал свою сторону. Также как выбрал и Твиттер.

Примечательно, что в посте как раз приводятся материалы американских же СМИ, где указывается на электоральные последствия продолжающихся погромов для Демократической партии.