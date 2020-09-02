Дерзкая колхозница: попутала постель и школу – Личное мнение

02.09.2020, 21:50, Разное

Есть такой тип отношений в семье, когда жена не возбуждает мужа, а он, чтобы исполнить долг, долго смотрит порнушку.

Посмотрели. Прониклись сюжетом. Игры с переодеванием в учительницу чередуются с жёсткими розгами.

Вчера Ксения Бородина заявилась провожать в школу детей в дерзком виде — то ли злой училки, то ли стюардессы, которую только что отымели в сортире.

Многих поразила неуместность телепердущей. Мол, на Дубровке экономят ткань на шортах.

«Будто штаны надеть забыла», — решило большинство кур-подписчик, за что тут же огребли от Бородавки люлей.

«Неудовлетворенки, непромытыши и собою недовольные женщины», — парировала Ксения мнение большинства своей нелояльной аудитории.

Я не возьмусь обсуждать современные тренды одежды лобкового места, но мне очевидно, что Ксения прекрасно одета — для ролевых игр в постели.

И точно так же мне очевидно, что в таком виде тащить детей на линейку 1-го сентября — неуместная пошлость дурно воспитанной дуры.

Что хорошо в постели с хуямами, в публичном доме, в клубе, то совершенно не к месту там, где дети.

Не хочу быть ханжой, но самое больное оскорбление для любого ребёнка, это когда его мать называют шлюхой.

На Ксюшу в таком виде смотрят другие дети. Прыщавые старшеклассники размышляют, что маме Стифлера можно вдуть. Девочки улыбаются — надо же, старая коза забыла о возрасте!

Родители теперь боятся, как бы их дети не подцепили зуд и чесотку.

К сожалению, Ксения, как была неуместной колхозницей, так и осталась ей. Главное, чтобы на выпускной к дочкам не заявилась с голой писей.

Или вы считаете, что без штанов можно идти на линейку?