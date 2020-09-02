 

Правительство Германии: в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок»

02.09.2020, 21:45, Разное

В организме политика Алексея Навального нашли следы яда из группы «Новичок». Об этом заявил представитель правительства Германии Штефан Зайберт.

«По заданию университетской клиники Шарите в Берлине лаборатория Бундесвера провела токсикологические исследования анализов Алексея Навального. Так специалисты обнаружили однозначные доказательства применения нервно-паралитического боевого вещества из группы "Новичок"», — говорится в заявлении правительства ФРГ.

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В связи с новыми обстоятельствами Германия вызовет посла РФ для беседы, а также сообщит о результатах исследований партнерам в ЕС и НАТО. В свете ответных возражений РФ Германия проработает соответствующую реакцию совместно с партнерами, добавил Зайберт.

«То, что Алексей Навальный стал в РФ жертвой атаки химическими боевыми веществами, — шокирующее событие. Федеральное правительство Германии осуждает это нападение самым строгим образом. Российское правительство должно немедленно объясниться в связи с происшествием», — отмечают в немецком кабмине.

Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель также обсудила ситуацию с отравлением Навального с министром финансов Шольцом, главой МИД Маасом, министром внутренних дел Зеехофером, министром юстиции Ламбрехтом, министр обороны Крамп-Карренбауэром, а также главой ведомства канцлера профессором Брауном; в ходе встречи они договорились о дальнейших шагах.

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Дополняется

Источник: Новая газета



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