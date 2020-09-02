 

Влияние гриппа на сердце оказалось тяжелее, чем считалось

02.09.2020, 21:41, Разное


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Серьезные осложнения со стороны сердца очень распространены при сезонном гриппе. Это подтвердило новое исследование, которое было проведено американскими Центрами по контролю и профилактике заболеваний и опубликовано в Annals of Internal Medicine.

Ученые проанализировали данные о 80 тысячах пациентов, которые были госпитализированы по поводу гриппа в течение восьми лет. Внезапные серьезные нарушения работы сердца (острая сердечная недостаточность или инфаркт миокарда) были зафиксированы у 12% больных, то есть, у одного из восьми. В пресс-релизе указано, что эта проблема оказалась серьезнее, чем считалось раньше. 

«До этого исследования были основания считать, что связь между гриппом и проблемами с сердцем существует. Наше исследование показывает, как распространена эта проблема», – сказал инфекционист Эрик Чоу (Eric Chow), аспирант Медицинской школы Вашингтонского университета, соавтор исследования. Ранее Чоу занимался расследованием цепочек заражения гриппом в Центрах по контролю и профилактике заболеваний.

Осложнения со стороны сердца развивались у 5% госпитализированных с гриппом пациентов, у которых не было фоновых болезней сердечно-сосудистой системы.

Авторы исследования считают, что новые данные подчеркивают необходимость ранней вакцинации от сезонного гриппа.

Чоу отметил, что он не удивлен тем, что осложнения со стороны сердца появляются у ранее здоровых людей, которые переболели COVID-19. Он отметил, что коронавирус SARS-CoV-2 может вызывать воспаление, которое способно приводить к повреждению разных органов, сердце не является исключением. Воспаление делает сердце уязвимым к тяжелым нагрузкам.



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