 

Google собирается отказаться от использования 3rd-party cookies

02.09.2020, 21:32, Новости дня

Интернет-маркетологи и сотрудники рекламных компаний обеспокоены планами Google отказаться от 3rd-party cookies. Разумеется, поисковик предпримет этот шаг не сразу, а после достаточно длительного переходного периода. Однако рекламную онлайн-индустрию ожидают крупные перемены.

Известно уже, что в самом популярном гугловском браузере Chrome не будет никаких cookies с 2022 года. Их обещают заменить на набор из пяти API и некоторые другие инструменты. Однако проблема в том, что пока никто, в том числе и сотрудники самого Google, до конца не понимают, как будет работать новая система.

Эксперты успокаивают. По их мнению, новые правила таргетирования позволят только избавиться от всякого мусора и улучшить условия работы. Но пока эти заверения ничем не подтверждены.



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