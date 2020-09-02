США ввели санкции в отношении прокурора МУС

02.09.2020, 21:25, Новости дня

Соединенные Штаты в среду ввели санкции в отношении прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуды в связи с расследованием о военных преступлениях в Афганистане, заявил госсекретарь Майк Помпео.

По словам Помпео, в санкционный список также внесен глава отдела юрисдикции, взаимодополняемости и сотрудничества МУС Факисо Мочочоко.

«Сегодня мы делаем следующий шаг, потому что, к сожалению, МУС продолжает преследовать американцев», – сказал Помпео журналистам.

Госсекретарь добавил, что физические и юридические лица, оказывающие материальную поддержку Бенсуде и Мочочоко, также рискуют подвергнуться санкциям.

Госдепартамент также ограничил выдачу виз лицам, которые, по словам Помпео, причастны к усилиям суда по расследованию деятельности американских военных.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен решением США, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

В прошлом году Вашингтон отозвал въездную визу Бенсуды из-за возможного расследования по Афганистану. Однако, в соответствии с соглашением между ООН и США, она могла регулярно ездить в Нью-Йорк, чтобы информировать Совет Безопасности ООН о делах, переданных в суд в Гааге.

Правозащитные организации осудили решение США. Директор по международному правосудию Human Rights Watch Ричард Дикер назвал это «вопиющим извращением» концепции санкций.