Отказ митрополиту Кондрусевичу во въезде угрожает религиозному миру в Беларуси

02.09.2020, 21:25, Новости дня

Ситуация с главой Конференции католических епископов Беларуси митрополитом Тадеушем Кондрусевичем по-прежнему остается загадочной. Судя по интервью, которое митрополит дал «Настоящему времени», белорусские власти до сих пор не объяснили ему причину, по которой его не пустили на родину, когда он возвращался из Польши 31 августа.

Напомним, Тадеуш Кондрусевича – уроженец законный гражданин Беларуси. После драматических событий, последовавших за президентскими выборами встране 9 августа, он выразил протест по поводу того, что ОМОНовцы блокировали Красный костел в Минске, где пытались укрыться протестующие белорусы, и назвал действия силовиков «неадекватными и противоправными». Также он потребовал, чтобы инцидент был расследован, а виновных наказали по закону.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя тот факт, что Кондрусевичу отказали во въезде в страну, заявил, что тот якобы «выехал для консультаций в Варшаву», где ему поставили «определенные задачи».

Архиепископ в этой связи сказал «Настоящему времени», что он даже не был в Варшаве, а инструкции ему могут давать только в Ватикане.

«Власти сами еще больше радикализируют и активизируют протест»

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук считает, что запрет на въезд в страну архиепископа продолжил серию грубейших ошибок Лукашенко, «которые говорят о его неадекватной оценке ситуации». В этот «сериал», по его мнению, входят решение «нарисовать» себе 80% по итогам последних президентских выборов, а также жестокое избиение силовиками протестующих против фальсификации выборов и попытку запугать людей.

«Не пустив Кондрусевича, власти тем самым покусились на святое святых – религиозную терпимость, религиозный мир и толерантное отношение к людям разных религий, – сказал он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». – Либо Лукашенко настолько оторвался от реальности, что не понимает, что делает, либо он просто находится в некоем информационном вакууме, и его пичкают информацией те, кто хотят его уже окончательно «слить». Другое объяснение не приходит в голову».

Если бы Католическая церковь заявляла о неких своих политических, ценностных вещах, если бы священники выходили на улицы мобилизовать людей на протест, тогда это теоретически можно было бы сравнить с позицией католического костела в Польше в 80-е годы как инфраструктуры, рассуждает Ярослав Романчук. Но в Беларуси, на его взгляд, совсем другая ситуация: «Поэтому, когда Кондрусевича не пускают домой, власти сами еще больше радикализируют и активизируют протест. Причем, он идет уже по линии религиозных организаций, а это полтора-два миллиона католиков, если взять их вместе с семьями».

По официальным данным, к католической церкви причисляют себя около 1 миллиона 400 тысяч жителей Беларуси (свыше 10 процентов населения страны).

Естественно, это не может не отразиться на состоянии политического и гражданского кризиса, на его углублении, констатировал руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса.

«При этом позиция католицизма, как собственно и православия, самая простая: нужны переговоры, правда и диалог. Если властям не нравится такая повестка дня, тогда, разумеется, будут вступать в силу уже более серьезные и агрессивные аргументы», – резюмировал он.

Лукашенко «живет этажом выше бога»

В свою очередь, как полагает директор Центра европейских дел Анатолий Лебедько, Лукашенко руководствовался в своем стремлении не пустить священника домой тем, что сам он «живет этажом выше бога». По его словам, белорусский президент выстраивал систему, «построенную на тотальном контроле буквально всего».

«А когда появляются очаги хотя бы некой автономности, то это для него сигнал бедствия, и он рефлексирует на это так, как умеет, как привык: пытается ломать ситуацию через колено, – добавил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Церковь как институт общества является достаточно влиятельной структурой, к голосу которой прислушивается весомая часть избирателей и налогоплательщиков. И там пошел ропот, неповиновение, зазвучали слова правды. Лукашенко это все раздражает, он уверен, что церковь в принципе должна была бы поддерживать его, но она встала на сторону протестующих».

Лукашенко работает по старинке, по лекалам ВЧК и НКВД, утверждает Анатолий Лебедько: «Ему составляют список «вредных» людей, он пытается любым способом вывести их из строя, и считает, что это будет решением всей ситуации. Но против него уже выступает не только католическая церковь, но и православные приходы. Сегодня архиепископ гродненский выступил с жестким посланием, обращенным к Лукашенко. Пока Лукашенко могут устраивать только фонарные столбы, которые никак не реагируют на то, что он творит».

Лукашенко, желая пригасить накал протестов, добился прямо обратного, подчеркнул директор Центра европейских дел. Президент тушит пожар не водою, а бензином, заключил он.