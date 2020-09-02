Мнение: Безотлагательно объяснить

02.09.2020, 21:15, Разное

Германское правительство от лица своего представителя сделало заявление, в котором указало, что после исследований в лаборатории бундесвера доподлинно установлено, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок". Российскому правительству предложено "безотлагательно" объяснить произошедшее.

Безаппеляционность требований вполне очевидна – речь идет не просто об уголовном преступлении на территории России, к которому ФРГ вроде бы никаким боком отношения не имеет – в конце концов это суверенное дело российского правительства убивать российских граждан на российской территории. Однако способ убийства – с помощью нервно-паралитического яда, подпадающего под определение оружия массового поражения – делает туземный обычай бандитского государства выходящим за рамки суверенитета и может рассматриваться с точки зрения международного права, так как применение ОМП выходит за национальные рамки и границы. Даже если попытка его применения была единичной и точечной.

Фактически это не обвинение, но настоятельная просьба расследовать произошедшее, причем в предельно сжатые сроки, и предоставить полный и устраивающий всех отчет.

Дело здесь вот в чем. Если Навального убивало российское государство, то здесь возникает вопрос о политических репрессиях. Что само по себе не новость, но как бы неприятно. Если доступ к ОМП получили частные лица, пусть и высокого ранга, то речь идет об утечке ОМП и неспособности государства контролировать его оборот. Что хуже – тут вопрос сложный.

Российское государство уже взвыло по поводу данного заявления. Руководитель международного комитета Совета федерации Джабаров назвал данные Германии фальсификацией. С чего у него вдруг возникла такая уверенность – сказать сложно. Разве что Джабаров точно знает, кто и как убивал Навального, а потому глубоко возмущен германскими инсинуациями. В любом случае немцы предъявили доказательства и передали их послу. Чтобы объявить их фальшивкой, нужно хотя бы прочитать, что там написано, чего Джабаров, понятно, сделать просто не мог. Но он твердо уверен: что бы там ни было написано, всё неправда. Он лучше немцев знает, кто, за что и чем убивал Навального.

В принципе, понятно, что немецкое требование проигнорируют. С определенными условностями, но никакого ответа давать немцам не будут. Любой ответ – катастрофа. Либо убивал Кремль, что некрасиво, либо убивала какая-то региональная братва – и тогда совсем неприятно, так как сегодня у братков отравляющие вещества, а завтра они получат доступ и к чему посерьезнее – ядерному оружию, к примеру. Государство бандитское, а потому кто как не бандиты, контролируют ядерные арсеналы. В общем-то, это все понимают, но такой откровенный и прямой пример попадания ОМП в руки организованной преступности игнорировать не получается.

Ситуация вообще-то трефовая. До сих пор ни в одной стране мира мафия не имела доступ к оружию массового поражения. Россия в данном вопросе впереди всех. Хоть в чем-то.