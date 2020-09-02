Контактная группа по Донбассу договорилась о продолжении перемирия

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02.09.2020, 21:08, Новости дня

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины договорилась продолжить соблюдение режима тишины, сообщила в среду пресс-служба офиса президента Украины.

«Стороны переговоров согласились с необходимостью продолжения соблюдения тишины. На рабочей группе по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что стороны придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», – говорится в сообщении на сайте офиса президента.

Отмечается, что со стороны ОБСЕ с начала объявления режима прекращения огня не было зафиксировано жертв среди мирного населения.

Также были согласованы еще четыре участка разведения сил и средств.

«В ТКГ были согласованы четыре следующих участка разведения сил и средств; поставлена задача группе по вопросам безопасности разработать детальный план и финализировать проект дополнения к Рамочному решению Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года», – сказано в сообщении.

Ранее замглавы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Витольд Фокин заявил, что выполнение Минских соглашений, в том числе предоставление Донбассу особого статуса, является единственным путем к достижению мира в регионе.

Ранее посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко заявил, что в случае провала Минских соглашений Киев мог бы временно отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом в пользу сохранения «западного вектора».

В июле вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Резников выразил мнение, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо «модернизировать». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о неприемлемости закрепления особого статуса Донбасса в конституции.



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