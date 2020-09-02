Оккупанты проверяют боеготовность войск в Крыму

02.09.2020, 21:00, Новости дня

2 сентября в оккупированном Крыму на межвидовом полигоне Опук прошли двухсторонние тактические учения в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению “Кавказ-2020”. Об этом сообщила пресс-служба минобороны России.

В учениях задействовали порядка 20 кораблей и судов обеспечения, около 200 единиц военной и специальной техники, более 20 самолетов и вертолетов российской морской авиации.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Военные учения “Кавказ” проводятся на территории Южного военного округа, маневры уже проходили дважды – в 2012-м и в 2016 году. В последний раз в них приняло участие около 12,5 тыс. военнослужащих. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров заявил, что это будет основное и самое масштабное мероприятие боевой учебы войск в России в текущем году.