 

Правительственная команда вылетит на восток Украины, где продолжаются лесные пожары – премьер-министр

02.09.2020, 21:00, Новости дня

По поручению президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 3 сентября в Луганскую и Харьковскую области, где 2 сентября вспыхнули масштабные лесные пожары, вылетит правительственная команда. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра в Telegram.

По информации пресс-службы, в команду входят вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Украины Андрей Таран и министр социальной политики Марина Лазебная.

“Они выезжают для оперативного реагирования, оценки ситуации и принятия необходимых решений для обеспечения безопасности и помощи украинцам. С места событий министры доложат президенту и мне лично”, – отметил Шмыгаль.

2 сентября в Харьковской области на территории Новомосковского лесхоза в полдень начался пожар, огнем охвачено порядка 10 га леса. Лес горит недалеко от поселка Клугино-Башкировка, дым от него виден в Чугуеве.

В ГСЧС области сообщили о втором пожаре, он вспыхнул на территории Двуречанского лесничества и охватил территорию в 400 га. Из-за порывов ветра пламя начало распространяться на верхушки деревьев и на жилой сектор села Горобовка. В селе Гряниковка организовали эвакуацию жителей.

В Луганской области горит около 80 га сухой травы и лесной подстилки в Станично-Луганском районе. Ситуация осложняется сильными порывами ветра, есть угроза для населенных пунктов Болотенное, Валуйское и пгт Станица Луганская. Организовано оповещение местных жителей с целью возможной эвакуации, сообщили в ГСЧС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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