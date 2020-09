В связи с отравлением Навального ЕС введет санкции против чиновников ГРУ, но не против первых лиц РФ – журналист

02.09.2020, 21:00, Новости дня

Европейский союз, вероятно, введет санкции против тех, кто причастен к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, но первых лиц РФ ограничения не коснутся. Такое предположение высказал в Twitter редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

“ЕС, скорее всего, введет замораживание активов и запрет на получение виз лицам, которые непосредственно отвечали за отравление Навального, как только они будут идентифицированы. Я предполагаю, что это будут чиновники ГРУ, но не высокопоставленные политики”, – написал Йозвяк.

Он напомнил, что между отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери и введением санкций ЕС против России прошло 10 месяцев.

20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения состояния здоровья политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

24 августа немецкие врачи заявили, что Навальный был отравлен. Конкретное вещество, попавшее в его организм, до сегодняшнего дня не называли. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Политик до сих пор находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, хотя симптомы отравления проходят, рассказали 2 сентября в “Шарите”.

2 сентября правительство Германии заявило, что в организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на “Новичок”. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала оппозиционера жертвой преступления и подчеркнула, что есть “очень серьезные вопросы, на которые может и должно ответить только правительство России”.

Веществом нервно-паралитического действия “Новичок” в 2018 году в Великобритании был отравлен бывший сотрудник российской разведки Скрипаль и его дочь Юлия. В 2015 году покушение с применением, предположительно, вещества класса “Новичок” было совершено на болгарского предпринимателя, торговца оружием Эмилиана Гебрева. Все трое выжили после покушения. По данным британских и болгарских правоохранителей и журналистских расследований, к этим покушениям могут быть причастны агенты российской военной разведки.