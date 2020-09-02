Мнение: Стрекоза и муравей, кто дольше всех правит в Европе и сокращение населения в России

02.09.2020, 20:55, Разное

1. Читатели указали на современный вариант басни про стрекозу и муравья:

СТАРАЯ ВЕРСИЯ:

Муравей тяжело работает все лето в жаре, строит свой дом и укладывает запасы на зиму.

Стрекоза думает, что муравей дурак, смеется и танцует на лету.

Зимой, муравей теплый, сытый и счастливый.

У Стрекозы нет еды или убежища, поэтому онa умирает на холоде.

МОРАЛЬ:

Будьте ответственны за себя!

СОВРЕМЕННАЯ ВЕРСИЯ:

1. Муравей тяжело работает все лето в жаре, строит свой дом и укладывает запасы на зиму.

Стрекоза думает, что муравей дурак, смеется и танцует на лету.

2. Замерзая зимой, Стрекоза созывает пресс-конференцию и требует выяснить, почему муравьям должно быть тепло и сытно, пока она мерзнет и голодает.

3. CBS, NBC, PBS, CNN и ABC показывают фотографии дрожащей Стрекозы рядом с видео муравья в его уютном доме с холодильником, наполненной едой.

Бегущая строка:

«Острые контрасты. Как это может быть, что в стране немеряного богатства бедная Стрекоза страдает?»

4. Лягушка Кермит появляется на Опра-Шоу со Стрекозой, и все плачут, когда они поют: «Это не просто быть зеленым».

5. ACORN организует демонстрацию перед домом муравья, где CNN снимает толпу, скандирующую «Мы победим».

6. Затем преподобный Иеремия Райт собирает группу, чтобы молиться за Стрекозу.

7. Бывший Президент Обама осуждает муравья и обвиняет президента Буша, Рейгана,Трампа, Христофора Колумба и Папу в тяжелом положении кузнечика.

8. Нэнси Пелоси и Чак Шумер кричат в интервью Ларри Кингу, что муравей стал богатым за счет бедной, и оба требуют немедленного повышения налогов на муравья, чтобы заставить его заплатить свою справедливую долю.

9. Наконец, U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) разрабатывает закон об экономической справедливости и антимурвьиный акт, имеющий обратную силу с начала лета.

10. Муравей оштрафован за то, что он не набрал пропорционального количества зеленых жуков и, не имея ничего, чтобы заплатить свои ретроактивные налоги, терят свой дом, конфискованный правительством Зеленого царя. Дом передается во владение Стрекозы.

11. История заканчивается, когда мы видим, как Стрекоза с другими нахлебниками заканчивают последние кусочки еды муравья, в то время как дом правительства, в котором онa находится, просто оказывается старым домом муравья.

Дом рушится, потому что Стрекоза ничего не делает, чтобы поддерживать его в нормальном состоянии.

12. Муравей исчез в снегу, и его больше не видно.

13. Стрекоза найдена мертвой в инциденте, связанном с наркотиками, и теперь дом, оставленный заброшенным, захвачен бандой пауков, которые терроризируют когда-то процветающие, мирные окрестности.

14. Вся нация рушится, утягивая за собой остальную часть свободного мира.

https://olegmakarenko.ru/1942147.html?thread=762889859#t762889859

Не стоит думать, будто нечто подобное возможно только в США. Предложение пойти и поработать начиная с конца XIX века многие воспринимают как оскорбление. Нас последовательно учат проявлять толерантность к лентяям и всячески травить тех, кто заработал своё благосостояние собственным тяжёлым трудом.

Кстати, вот что пишут российские школьники в сочинениях:

https://cemicvet.mediasole.ru/sochinenie_rebnka_po_basne_strekoza_i_muravey_stalo_hitom_interneta

Чтобы не умереть от холода и голода, Стрекоза обратилась к мужчине, своему другу Муравью. Она попросила его всего лишь «приютить и обогреть». А муравей ей на это по-хамски отвечает «Так пойди же попляши»!

Мне кажется, мораль басни должна быть такая: муравьи, конечно, полезные животные, но ведь кто-то должен порхать, просто так, для красоты, чтобы мир был разноцветный. Я бы приютил Стрекозу, и Бабочку приютил бы, а припасами можно поделиться, мне не жалко. Пусть себе порхают, ведь без них не бывает весны. И лета тоже не бывает.

В США, похоже, поколение таких школьников выросло и составило огромную массу так называемых «борцов за социальную справедливость» (social justice warriors, SJWs), которые теперь толпами ходят по американским улицам, принуждая «муравьёв» к мысли о коллективной вине перед «стрекозами» и необходимости с ними всячески делиться.

2. Коллега genby указал на важную ошибку в карте длительности правлений лидеров Европы:

https://olegmakarenko.ru/1940678.html

На самом деле рекорд по несменяемости власти в Европе принадлежит вовсе не Александру Лукашенко (26 лет). Оставляя за скобками конституционных монархов, дольше всех в Европе правит президент Черногории Мило Джуканович, аж с 1991 года, почти 30 лет:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Джуканович,_Мило

Вот, казалось бы, кого надо называть «последним диктатором в Европе», тем более, что методы правления черногорского лидера вызывают много вопросов, его обвиняют в разнообразных преступлениях. Вместе с тем западные СМИ почти игнорируют тему авторитаризма и клептократии в Черногории.

Мощные протесты против черногорского президента вспыхивали неоднократно, однако политической поддержки на Западе так и не получили – как видно, потому, что Джуканович сделал Черногорию членом НАТО и вообще ведёт строго прозападную политику.

3. В России в 2020 году ожидается сокращение населения, уже второй год подряд, и на этот раз – на шестизначную цифру:

https://lenta.ru/news/2020/09/01/bednost/

Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тысяч человек — это максимум за 14 лет. Об этом говорится в проекте единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, пишет РБК.

Российское правительство оценило, что выход на положительные темпы общего прироста населения после пандемии коронавируса возможен лишь с 2022 года. При этом более масштабное сокращение наблюдалось по итогам 2006 года, тогда население страны уменьшилось на 373,9 тысячи человек.

Ранее на протяжении 2010-х годов население каждый год росло. Чтобы побить рекорд, достигнутый в 1993 году, – 148,6 миллионов человек, – запала немного не хватило, остановились в 2018 году на цифре в 146,9 миллионов.

Демографию не обманешь, и волну падения рождаемости, связанную с эхом малодетных 1990-х и другими причинами, нам придётся пережить. К сожалению, рождаемость, резко упавшая в середине советского периода, так по-прежнему и остаётся низкой.