Светлана Бондарчук и Сергей Харченко проводят свой медовый месяц в роскошном отеле Турции

02.09.2020, 20:53, Разное

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко проводят свой медовый месяц в пятизвездочном отеле в Турции. Артистка регулярно делится снимками с отдыха в своем личном микроблоге в Instagram.

Супруги любят вместе путешествовать, предпочитая курорты Мальдив или Бали, однако в связи с пандемией коронавируса они выбрали для медового месяца Турцию. Журналисты выяснили, проживание в роскошной гостинице обходится паре в две тысячи евро в день. Молодожены отлично проводят время вместе, а Бондарчук показывает в социальных сетях поклонникам свою прекрасную физическую форму и натуральную красоту, позируя совсем без макияжа. Подписчики в комментариях восхищаются привлекательностью экс-супруги Федора Бондарчука, называя ее «роскошной женщиной».

Светлана Бондарчук познакомилась с Сергеем Харченко два года назад на светском мероприятии. Свадьбу грандиозно отпраздновали в Москве в конце лета. Торжество обошлось артистке в несколько миллионов рублей.