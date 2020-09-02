 

Мария Кожевникова о смерти Бориса Клюева: «Он никогда не кричал о своей болезни»

02.09.2020, 20:53, Разное

Мария Кожевникова отреагировала на информацию об уходе из жизни знаменитого актера Бориса Клюева. Актриса призналась, она так и не успела поработать вместе с народным артистом РФ.
Артистка поделилась, к ее большому сожалению, с Борисом Клюевым они виделись нечасто и не имели общих знакомых. Кожевникова выразила свои соболезнования родным и близким актера, а также вспомнила о его болезни. Она восхитилась стойкостью, силой и сдержанностью звезды «Ворониных», который «никогда не кричал о своих проблемах, продолжая работать, и ничего не боялся». Кожевникова подчеркнула, она является поклонником творчества народного артиста РФ, и как зритель может больше рассказать о нем, чем как коллега по творчеству. По мнению звезды сериала «Универ», Клюев был выдающимся представителем актерской профессии.

Борис Клюев умер 1 сентября из-за рака легких, с которым он боролся в течение последних двух лет. Актер дебютировал в 1968 году, а известность ему принесла роль графа Рошфора в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». В 2000-х годах он сыграл Николая Петровича в картине «Воронины».



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