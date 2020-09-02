Минздрав Турции объявил о втором пике пандемии коронавируса

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02.09.2020, 20:48, Новости дня

Турция переживает второй пик первой волны коронавируса, сообщил глава минздрава страны Фахреттин Коджа.

«Пандемия продолжается, с каждым днем все больше случаев заражений. Мы переживаем второй пик первой волны. Анкара, Стамбул, Измир, Бурса все еще в ряду высокого риска», – цитирует РИА «Новости» Коджа.

Он добавил, что также много новых случаев заражения наблюдаются в восточных провинциях страны – Газиантепе, Шанлыурфе, Мардине, Эрзуруме.

По приведенным министром данным, в среду в Турции было зарегистрировано 1 тыс. 596 новых случаев коронавируса, это самый большой суточный прирост с 15 июня. Общее число зараженных достигло 273 тыс. 301, 45 человек умерли за сутки, с начала пандемии – 6 тыс. 462.

Коджа также сообщил, что сейчас в Турции наибольшее число случаев коронавируса регистрируется в Анкаре.

«Поэтому мы больше работаем над Анкарой и начали принимать меры, особенно в отношении социальной дистанции. Людям старше определенного возраста ограничен вход в разные учреждения. Но пока на повестке дня нет таких мер, как комендантский час», – сказал глава минздрава.

Он добавил, что нельзя говорить о потере контроля над пандемией, но «в некоторых провинциях ситуация пограничная».

Ранее сообщалось, что по мнению врачей Турции, иностранные гости могут стать причиной нового всплеска коронавируса в стране, крупная вспышка угрожает прежде всего Анталье.

В начале августа Коджа заявил о резком росте числа случаев заражения коронавирусом на курортах.



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