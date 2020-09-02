Россия запретила транзит животноводческой продукции с Украины

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02.09.2020, 20:48, Новости дня

Россельхознадзор с 4 сентября временно запретит транзит через территорию РФ сельскохозяйственных животных, птиц и животноводческой продукции с Украины, говорится в сообщении ведомства.

«С 4 сентября 2020 года вводятся временные ограничения на транзит через территорию РФ с Украины крупного и мелкого рогатого скота, свиней, сельскохозяйственных птиц, животноводческой продукции», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Россельхознадзор указывает, что ограничения вводятся учитывая отсутствие ответа на неоднократные запросы ведомства о мерах, принимаемых украинской стороной для предупреждения распространения гриппа птиц, африканской чумы свиней (АЧС) и блютанга, а также в связи с нарушениями на границе при транзите живых животных.

Ограничения вводятся для снижения рисков распространения АЧС, высокопатогенного гриппа птиц, губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота, которые могут возникнуть во время транспортировки живых животных и сельхозпродукции транзитом через территорию России, также отмечается в сообщении.

Ранее Россельхознадзор запретил в Россию ввоз всех видов экзотических и декоративных животных из Китая.

В середине апреля ограничения на ввоз в Россию живых гидробионтов (живые организмы, обитающие в воде) был снят.

В мае Россельхознадзор снял введенный из-за распространения коронавируса запрет на ввоз в Россию живой рыбы, а также экзотических и декоративных животных из Китая.



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