Захарова раскрыла детали визита посла РФ в МИД Германии

02.09.2020, 20:48, Новости дня

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев не получил от министерства иностранных дел Германии никаких доказательств, что блогер Алексей Навальный был отравлен, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на телеканале «Россия 1».

«Как вы считаете, задал ли наш посол, господин Нечаев, немецким коллегам тот самый вопрос, который волнует сейчас очень многих: а где факты, где формулы, где хоть какие-либо данные? Отвечу: да, задал. Как вы считаете, какой ответ он получил от немецких коллег? Никакой. Ни фактов, ни данных, ни формул, ни материалов, ни справок. Ровным счетом ничего», – передает ТАСС ее слова.

Таким образом, Захарова назвала заявления правительства ФРГ по поводу ситуации с Навальным «очередной информационной кампанией, направленной против России».

«Вместо тщательного расследования, кропотливой совместной работы, целью которой должно быть получение истинного результата, наши партнеры предпочитают очередные публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры. Все это превращается в очередную информационную кампанию [против РФ]», – подчеркнула она.

При этом представитель российского МИД добавила, что «наши партнеры просто пренебрегают открыто имеющимися правовыми механизмами взаимодействия для получения истинного результата».

Она также напомнила, что 27 августа Генпрокуратура РФ направила германским коллегам официальный запрос о правовой помощи по материалам проверки следственных органов МВД России, однако ответ так и не был получен.

«Правительство ФРГ вышло к микрофону и сделало те заявления, которые сделало. Как мы поняли, главными адресатами сегодняшних заявлений стали ЕС, НАТО, зачем-то была упомянута ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), и это вместо того, чтобы сделать то, что сделать нужно было в первый момент, а именно – ответить на запрос Генпрокуратуры», – сказала Захарова.

Ранее в Совфеде заявляли, что комиссия верхней палаты парламента защите госсуверенитета после выборов в сентябре намерена обсудить ситуацию с блогером как пример вмешательства в дела России.

В среду правительство Германии со ссылкой на выводы военных токсикологов заявило, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». МИД ФРГ решил вызвать российского посла в Берлине по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про якобы имевшее место «отравление» Навального «Новичком».

В конце августа минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с блогером Алексеем Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

В МИД РФ сообщили, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.

Позднее один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк заявил, что описанные в СМИ симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление веществом. По его словам, попытки увязать «отравление» Навального с «Новичком» являются абсолютной политической ерундой. Разработчик добавил, что отравление блогера «Новичком» привело бы к летальному исходу, а не к коме.