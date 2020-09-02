 

Мнение: Ментовские будни

02.09.2020, 20:47, Разное

Начальник отделения полиции №3 УМВД России по городку Казани полковник Тарас Дорошкевич открыл огонь по подчиненным.

Возможно, скучно стало полковнику, утомили серые и унылые будни, вот и решил разнообразить свою жизнь.

Едва в соцесятх появилась эта запись, как в здание отдела полиции нагрянули сотрудники прокуратуры и МВД Татарстана.

– В отделе полиции №3 "Зареченский" УМВД Казани проводится служебная проверка, – сообщила пресс-службе МВД Татарстана. – Это проверка организована министром внутренних дел республики по факту появления видео о применении пневматического оружия сотрудником полиции в помещении отдела полиции.

На место происшествия приехал и прокурор Кировского района Казани Эльдар Сабиров. И уже успел установить, что видео не свежее, сегодня никто из сотрудников отдела стрельбы не слышал.

– Пострадавших нет. Заявлений не поступало, – заявил прокурор района. – Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы из числа сотрудников отдела полиции. Подробности выясняются.

Накажут полковника? Выговор объявят?

Источник: Ирек Муртазин



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