Мнение: О провалах и успехах новой Украины – белорусам на заметку

02.09.2020, 20:40, Разное

Вне всякой связи с текучкой дел – простой вопрос. Чего добилась #Украина, свергнув Януковича, порвав с Россией и постучавшись в Европу?

Предупреждаю, в ответе будет много цифр. Очень много. Но их язык намного более красноречив, чем слова.

Российский умеренно-либеральный экономист Яков Миркин внезапно выкатил для «Российской газеты» пространный текст про Украину. Мол, если сравнить её, сегодняшнюю, с той, прежней, образца 2013 года, что выйдет? Куда марширует украинская #экономика? Есть ли движение к лучшему? И нет ли признаков сверхбыстрого роста?

Дальше – расчёты и выводы колумниста.

Чуда пока нет. В 2019 г. еще не был достигнут уровень 2013 г. До него оставались еще 4–5% (ВВП в постоянных ценах, МВФ). Сначала на Украине был глубокий кризис, в 2014 – 2015 годах её ВВП в постоянных ценах сократился на 15,7%. Затем четыре года подряд шел заметный рост. Украинский ВВП увеличивался темпами в 2,4–3,3% в год (МВФ). А потом, как и у всех – пандемия. Во втором квартале 2020 г. украинский ВВП упал на 11,4% к тому же кварталу 2019 г. (Госслужба статистики Украины).

А если взять ВВП по паритету покупательной способности (ППС)? В народе его очень любят. Сравнение экономик с учётом разницы в уровнях цен всем постсоветским странам дает более радужные картинки. Почему? У нас у всех #цены, в целом, ниже, чем в развитых странах. Что ж, если брать ВВП по ППС…, то в 2019 году из Украины пришли отличные новости. Её экономика, хотя и чуть – чуть, но превзошла 2013 год. А как сейчас? Опять вниз. Год 2020-й будет хуже, чем 2013-й.

Тут можно, наверное, добавить, что по сравнению с 1913 2013-м, российский ВВП вырос примерно на 4,6% в постоянных ценах по данным Росстата в национальной валюте. Сейчас в экономике – ожидаемо – тоже будет провал.

Идём дальше. Инвестиции.

После 2013 г. Украину не захлестнули крупные иностранные инвестиции из #ЕС, как это было в Восточной Европе после «бархатных» революций на переломе 1980-х и 1990-х годов. Не пришли они и из #США. Если бы это случилось, динамика экономики была бы совершенно другой. В конце 2013 г. накопленный запас иностранных инвестиций в Украину составлял 215 млрд долл., в конце 2019 г. – 169 млрд долл. Отчасти это эффект падения курса гривны к доллару, но очевидно, что революции в инвестициях не произошло.

Иностранные инвестиции стали потихоньку прибывать на Украину только в последние годы. В 2019 г. главные прямые иностранные инвесторы – офшоры (Кипр, Нидерланды, Швейцария). Из России было вложено больше (0,3 млрд долл.), чем из США (0,1 млрд долл.), по данным НБУ.

Чисто для сравнения можно добавить, что приток ПИИ в «страну-агрессор» не иссяк полностью после #Крым­а и санкций, хотя и оскудел существенно в 2014-2016 гг. Тем не менее, накопленный объём прямых иностранных капиталовложений в Россию вырос с 380 млрд долл. на конец 2013 г. до 586 млрд долл. к началу 2020 г. Справедливости ради, сложно посчитать, сколько в этом приросте реальных денег зарубежных инвесторов, а сколько – репатриация через офшоры серых капиталов российских олигархов, которым на Западе сильно осложнили жизнь и деятельность.

Теперь – о людях.

Население Украины за пять лет, в 2014–2019 годах сократилось на 3,2 млн чел., на 7%. Очень велика его «естественная убыль» – как и в России, в сотни тысяч человек ежегодно. Плюс рост миграции. Переводы из-за рубежа в Украину выросли с примерно 5% украинского ВВП в 2014 г. до более 8%, по данным НБУ. Главное направление миграции теперь – Польша, а не Россия. Официальная безработица в 2013–2019 годах на терпимом уровне – 7–9,7%. Правда, в постсоветских странах она может быть де-факто выше: частичная занятость, неоплачиваемые отпуска.

В 2013 г. #Украина занимала 83-е место в мире по индексу человеческого развития, в 2018 г. опустилась на 88-е. Ожидаемая продолжительность жизни в 2013 г. – 68,5 лет, в 2018 г. – 72 года. Это примерно 110-е место в мире (Россия – 106-е).

По поводу потерь населения нужно добавить, что с 2015 г. ГСС Украины не включает в демографическую статистику численность населения Крыма и Севастополя. Тем не менее, украинцев каждый год становится меньше на 200-250 тыс. чел. Это минус полпроцента населения ежегодно.

Наконец, о том, ради чего Революція Гідності затевалась – #реформы.

По индексу восприятия коррупции Украина в 2013 г. была на 144 месте из 198 стран, Россия – на 127-м (чем больше значение, тем хуже). В 2019 г. Украина – на 126 месте, Россия – на 137-м, согласно индексам Transparency International. Вся дорога – впереди. В рейтинге «Doing Business» (насколько удобно и легко делать бизнес в стране) Украина поднялась с 137 места в 2013 г. (из 185 стран) до 71 места (из 190 стран). Россия была 112-й в 2013 году, стала 31-й в 2019 году, по данным Всемирного банка.

Тут, в общем, ни убавить, ни прибавить. Но есть и успехи.

Власти Украины усмирили инфляцию. Хотя в 2013 г. её не было вообще, по статистике МВФ, революционный #кризис заставил в 2015 г. цены взлететь на 40%. Нечто похожее в России было после дефолта 1998 г. Но к 2019 г. инфляция сократилась до 4% годовых. Также Украина восстановила международные резервы. В 2013 г. – 20,4 млрд долл., в марте 2015 г. – 5,6 млрд долл., сегодня – более 28 млрд долл. С другой стороны, взлетел госдолг – с 40,5% ВВП в 2013 г. до 81% ВВП в 2016 г., однако к 2019 г. он уже сократился до 60% ВВП. Это гораздо меньше, чем во многих странах #ЕС. Тем не менее, резервы существенно меньше внешнего долга Украины.

В сухом остатке: украинская экономика не погибла от резкого сокращения хозяйственных связей с РФ, украинцы не замёрзли без российского газа, но и манны небесной из Европы и Америки не пролилось.

И напоследок – за жизнь простого украинца.

Есть один точный указатель на то, в бедности народ, или в богатстве – номинальный ВВП на душу населения. На Украине в 2013 г. – почти 4 тыс. долл., в 2015 г. – в 2 раза меньше, 2,2 тыс. долл., в 2019 г. почти вернулся к докризисному уровню – 3,6 тыс. долл. Величина – не велика, 119-е место в мире, но в этом возврате за пять лет от крайней бедности к умеренной есть большие надежды. С чем сравнить? Рядом с Украиной – Боливия (3,7 тыс. долл.), Микронезия (3,7 тыс. долл.), Шри Ланка (3,9 тыс. долл.), Сальвадор (4 тыс. долл.). При этом в нефтяной экономике России душевой ВВП – 11,2 тыс. долл., 61-е место в мире.

Такие вот цифры. Каждому, наверное, они скажут что-то своё. А сама их подборка и публикация в «РГ» на фоне оппозиционных выступлений в Беларуси заставляет вспомнить ситуацию перед Евромайданом. Тогда #Россия тоже много раз пыталась разъяснить украинцам, почему соглашение с ЕС подписывать не нужно. Какое продолжение получила эта дискуссия – общеизвестно.

Но это уже #политика. Ну её! Ведь в приведённых выше цифрах – только экономика. И, если не секрет, что они говорят вам?