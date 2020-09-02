 

SCMP – основатель Huawei рассказал, что предназначавшиеся США инвестиции направили в Россию

02.09.2020, 20:38, Новости дня

После новых американских санкций в отношении Huawei компания перенаправила предназначавшиеся США инвестиции в Россию, объявил основатель китайской корпорации Жэнь Чжэнфэй. По его словам, компания увеличила вложения в российское направление, расширила команду учёных и повысила им зарплату, пишет South China Morning Post.


Reuters

Пока американские компании оценивают потенциальные потери и отсрочки из-за ограничений, введённых Вашингтоном на сотрудничество с китайской компанией Huawei, предприятия из «другой страны, укрепляющейся в позиции сильной державы на мировой арене», открывают для себя новые возможности, пишет South China Morning Post.

 

«После того как США включили нас в список организаций, представляющих потенциальную угрозу, связанную с распространением их продукции, мы перевели свои инвестиции, предназначавшиеся для Америки, в Россию, увеличили свои изначальные инвестиции в Россию, расширили российскую команду учёных и повысили зарплату российским специалистам», — рассказал основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй во время своего недавнего визита в престижный Шанхайский университет транспорта. 

 

Как напоминает издание, Huawei — крупнейший в мире поставщик телекоммуникационного оборудования. А во втором квартале этого года компания обогнала Samsung и стала также крупнейшим производителем смартфонов. 

 

Однако, как отмечает South China Morning Post, сегодня китайская корпорация превратилась «в пешку в игре великих держав», США и Китая и столкнулась с существенными трудностями из-за попыток Вашингтона заблокировать ей доступ к американским технологиям, вроде полупроводников, которые в Поднебесной не производят. Как отметил один из представителей Huawei Юй Чэндун, компания, которая уже в скором времени останется без продвинутых чипов, всё ещё «ищет способ справиться с американским запретом».

 

В своём выступлении в университете Жэнь подчеркнул: чтобы пережить трудный период, его детищу следует придерживаться пути «самосовершенствования и открытости». «Если хочешь быть действительно сильным, ты должен учиться у всех, включая своих врагов», — цитирует бизнесмена South China Morning Post. Хотя, по словам предпринимателя, «некоторые американские политики жаждут смерти Huawei», Жэнь заверил, что никаких негативных эмоций он к США не питает. «Несмотря ни на что, мы никогда не будем ненавидеть Соединённые Штаты. Всё это — инициатива лишь некоторых политиков, которые не представляют все американские компании, вузы и всё общество».

 

South China Morning Post обращает внимание, что американские производители чипов тоже пострадали от потери партнёрства с Huawei и многие, включая компанию Qualcomm, просят власти всё-таки дать им разрешение на продажу своей продукции китайским партнёрам.



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