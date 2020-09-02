Меркель – санкции США против «Северного потока — 2» незаконны

02.09.2020, 20:38, Новости дня

Экстерриториальные санкции США против «Северного потока — 2» незаконны, сказала канцлер Германии Ангела Меркель. Она подтвердила намерение немецких властей продолжить и завершить строительство газопровода. «Необходимо прилагать все возможные усилия для поддержки экономики», — подчеркнула глава ФРГ.



Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила намерение Берлина продолжить и завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», пишет Der Spiegel. Об этом она сказала во время визита в немецкий город Штральзунд в земле Мекленбург — Передняя Померания, которая также является её избирательным округом.

Глава ФРГ прокомментировала недавние угрозы американских сенаторов в адрес руководителей и акционеров порта Засниц, который играет важную роль в реализации проекта: «Мы считаем, что эти экстерриториальные санкции, то есть те, которые выходят за границы Соединённых Штатов, незаконны».

Это был первый визит Меркель в Мекленбург — Переднюю Померанию с момента начала пандемии коронавируса. Она встретилась с руководителями больниц, домов престарелых, школ, а также учителями. Для экономики этой земли «Северный поток — 2» играет большую роль, отмечает издание. «Необходимо прилагать все возможные усилия для поддержки экономики», — подчеркнула канцлер.