Трамп – беспорядки в США — на совести «бесчестных» СМИ

02.09.2020, 20:38, Новости дня

Погромы на улицах американских городов можно было бы пресечь очень быстро, если бы местные руководители обратились к федеральным властям за помощью, заявил президент США Дональд Трамп. Общаясь с журналистами перед вылетом в Кеношу, штат Висконсин, глава Белого дома обвинил СМИ в нежелании освещать факты и в разжигании беспорядков.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Думаю, многие с отвращением смотрят на события в городах, находящихся под управлением демократов. Они видят, что происходит, и не могут поверить, что такое имеет место в нашей стране. Я тоже не могу поверить. Одна из причин моего сегодняшнего визита в Висконсин — в том, что мы очень успешно помешали сжечь дотла город Кеношу, сейчас бы от неё уже ничего не осталось. И мы хотим поприветствовать правоохранительные органы и национальную гвардию. Всё ведь прекратилось сразу, как только прибыла национальная гвардия! Так что это можно легко остановить.

Вчера вечером я видел, как эти радикальные анархисты пытались ворваться в дом мэра (Портленда. — ИноТВ). Много всего плохого происходило с этим бедным дураком, очень тупым мэром… Как он вообще может быть мэром? Не понимаю! Но всё, что ему нужно сделать, это позвонить — и в течение 10 минут проблема будет решена. Как вы знаете, надо, чтобы они позвали нас. Надо, чтобы они позвонили и попросили помощи. Всё, что ему нужно сделать, это позвонить, и проблема решится.

Множество людей подвергало его жутким нападкам и, я так понимаю, пыталось ворваться в его дом. А он всё равно за них заступается. Потому что дурак! Только дурак будет так за них заступаться. Это анархисты, это подстрекатели, погромщики, мародёры, это плохие люди. Они жгут Портленд. Посмотрите на это, посмотрите на сцены прошлой ночи. А потом СМИ, распространяющие фейковые новости, говорят, что это дружелюбные протестующие. Потому что вы, люди, скажу я вам… Если бы только в нашей стране была честная пресса! Всё было бы гораздо лучше. Но у нас очень бесчестная пресса. Да?

Господин президент, можете ли вы сказать… Вы много говорили об анархии, на которую вы ссылаетесь. Как насчёт раскола по расовому признаку? Хотели бы вы преодолеть некоторые из этих разрывов?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Да, хотел бы.



И считаете ли вы, что ваши заявления этому способствуют?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Думаю, что способствуют. Потому что я за закон и порядок. И если вы посмотрите на афроамериканское сообщество, эти люди хотят, чтобы полиция помогла им остановить преступность. Латиноамериканское сообщество хочет, чтобы была полиция. 82 процента, 84 процента — вы даже не видели эти цифры. Они не хотят преступности. Они не хотят, чтобы их грабили на улице. Они не хотят никаких проблем. И просто досадно…

Что касается предыдущей администрации… Посмотрите, что случилось в Балтиморе. Кажется, с Фредди Греем*? Посмотрите на Балтимор, Сент-Луис, Фергусон. Посмотрите, что происходило. То, что у них было… По сравнению с нами им должно быть стыдно. Стыдно. Посмотрите на эти места. И всегда был Портленд… Портленд был таким — я читал об этом статью — там это тянется уже 50 лет! Я бы хотел это прекратить. И мы могли бы прекратить это быстро. Всё, что от них требуется, это сказать: «Хорошо, президент, теперь мы готовы. Теперь мы готовы».

Когда я смотрел, что творилось вчера вечером… Все эти ужасные люди у дома мэра… Я также видел, как они застрелили молодого джентльмена на улице. Они на него охотились. Они застрелили его на улице и так радовались, что он умер. Вы об этом не упоминаете! Вы упоминаете о том, что кто-то с другой стороны распылил в кого-то краску из баллончика. Они застрелили человека на улице, они казнили человека на улице. Религиозного человека. На улице. И вы об этом не упоминаете. Эта история вас не интересует. Вы говорите о других вещах.



Прессе должно быть стыдно за себя. Я думаю, пресса, СМИ на самом деле и разжигают всё это. Даже больше, чем Байден. Потому что Байден не в курсе, что он жив. Но пресса действительно разжигает это, причём просто ужасно. И вы оказываете очень плохую услугу своей стране.

Дата выхода в эфир 01 сентября 2020 года.



* Фредди Грей — 25-летний афроамериканец, умерший от травм в полицейском автомобиле в 2015 году. Его смерть вызвала в США большой общественный резонанс (прим. ИноТВ).