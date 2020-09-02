10 фактов без вранья – Личное мнение
02.09.2020, 20:29, Разное
Я очень не люблю аналитику. Я люблю факты.
Факт первый: Немецкое правительство заявило, что Навального отравили ядом группы «Новичок».
Фото: Соцсети
Факт второй: Когда «Новичком» якобы отравили Скрипаля в Солсбери, пришлось убить кота, спасать соседей на лавочке и кучу других граждан. Вон, в костюмах спецзащиты год все бегали.
Факт третий: Никто, кроме Навального, не пострадал. Ни его коллеги, ни собутыльники в Омске. Ни врачи, ни пассажиры самолёта, ни убиравшие рвоту Алексея из туалета технические работники.
Факт четвёртый: В ФСБ работают умные люди. Дураками, которые травят всех одним и тем же ядом, назвать их никак нельзя.
Факт пятый: Российский посол в Германии запросил доказательства громкого заявления об отравлении российского гражданина Навального, но не получил их — просто ни одного.
Факт шестой: Навальный находится под следствием по делу о клевете на ветерана, а теперь избежит ответственности, оказавшись вдруг за границей.
Факт седьмой: Гражданин Пригожин выкупил долги Навального и арестовал его счета в России, повесив на него огромную сумму.
Факт восьмой: Навальный теперь по счетам платить не будет, ибо ни один зарубежный банк не станет исполнять требование российского суда по изъятию денег от якобы отравленного оппозиционера.
Факт восьмой: Где Навальный, никто не знает. Кроме тех, кто его спрятал предположительно в клинике Шарите.
Факт девятый: Мы знаем диагноз Навального, который озвучили омские врачи и прилетевшие к ним столичные коллеги — панкреатит. Анализы, проведённые несколько раз, не выявили никаких отравляющих веществ.
Факт десятый: Что с Навальным? У нас есть только диагноз из Омска, а слова немецкого правительства — пока только слова без единого доказательства.
Как вы интерпретируете эти факты? Что думаете?
Источник: Лена Миро
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет