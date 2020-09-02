10 фактов без вранья – Личное мнение

02.09.2020, 20:29, Разное

Я очень не люблю аналитику. Я люблю факты.

Факт первый: Немецкое правительство заявило, что Навального отравили ядом группы «Новичок».



Фото: Соцсети

Факт второй: Когда «Новичком» якобы отравили Скрипаля в Солсбери, пришлось убить кота, спасать соседей на лавочке и кучу других граждан. Вон, в костюмах спецзащиты год все бегали.

Факт третий: Никто, кроме Навального, не пострадал. Ни его коллеги, ни собутыльники в Омске. Ни врачи, ни пассажиры самолёта, ни убиравшие рвоту Алексея из туалета технические работники.

Факт четвёртый: В ФСБ работают умные люди. Дураками, которые травят всех одним и тем же ядом, назвать их никак нельзя.

Факт пятый: Российский посол в Германии запросил доказательства громкого заявления об отравлении российского гражданина Навального, но не получил их — просто ни одного.

Факт шестой: Навальный находится под следствием по делу о клевете на ветерана, а теперь избежит ответственности, оказавшись вдруг за границей.

Факт седьмой: Гражданин Пригожин выкупил долги Навального и арестовал его счета в России, повесив на него огромную сумму.

Факт восьмой: Навальный теперь по счетам платить не будет, ибо ни один зарубежный банк не станет исполнять требование российского суда по изъятию денег от якобы отравленного оппозиционера.

Факт восьмой: Где Навальный, никто не знает. Кроме тех, кто его спрятал предположительно в клинике Шарите.

Факт девятый: Мы знаем диагноз Навального, который озвучили омские врачи и прилетевшие к ним столичные коллеги — панкреатит. Анализы, проведённые несколько раз, не выявили никаких отравляющих веществ.

Факт десятый: Что с Навальным? У нас есть только диагноз из Омска, а слова немецкого правительства — пока только слова без единого доказательства.

Как вы интерпретируете эти факты? Что думаете?