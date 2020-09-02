 

10 фактов без вранья – Личное мнение

02.09.2020, 20:29, Разное

Я очень не люблю аналитику. Я люблю факты.

Факт первый: Немецкое правительство заявило, что Навального отравили ядом группы «Новичок».


Фото: Соцсети

Факт второй: Когда «Новичком» якобы отравили Скрипаля в Солсбери, пришлось убить кота, спасать соседей на лавочке и кучу других граждан. Вон, в костюмах спецзащиты год все бегали.

Факт третий: Никто, кроме Навального, не пострадал. Ни его коллеги, ни собутыльники в Омске. Ни врачи, ни пассажиры самолёта, ни убиравшие рвоту Алексея из туалета технические работники.

Факт четвёртый: В ФСБ работают умные люди. Дураками, которые травят всех одним и тем же ядом, назвать их никак нельзя.

Факт пятый: Российский посол в Германии запросил доказательства громкого заявления об отравлении российского гражданина Навального, но не получил их — просто ни одного.

Факт шестой: Навальный находится под следствием по делу о клевете на ветерана, а теперь избежит ответственности, оказавшись вдруг за границей.

Факт седьмой: Гражданин Пригожин выкупил долги Навального и арестовал его счета в России, повесив на него огромную сумму.

Факт восьмой: Навальный теперь по счетам платить не будет, ибо ни один зарубежный банк не станет исполнять требование российского суда по изъятию денег от якобы отравленного оппозиционера.

Факт восьмой: Где Навальный, никто не знает. Кроме тех, кто его спрятал предположительно в клинике Шарите.

Факт девятый: Мы знаем диагноз Навального, который озвучили омские врачи и прилетевшие к ним столичные коллеги — панкреатит. Анализы, проведённые несколько раз, не выявили никаких отравляющих веществ.

Факт десятый: Что с Навальным? У нас есть только диагноз из Омска, а слова немецкого правительства — пока только слова без единого доказательства.

Как вы интерпретируете эти факты? Что думаете?

Источник: Лена Миро



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Таблетки вместо физических упражнений? Ученые приблизили это

08.08 / Мнение: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

28.06 / Личное: В добрый путь!

04.07 / Кто кует совок

04.08 / Лукашенко предложил изменить Конституцию Белоруссии

14.07 / Тетя мечты: Пэрис Хилтон устроила своей племяннице тематический день рождения

28.08 / Назван ТОП-10 самых надежных автомобилей с большим пробегом

06.08 / Россиян предупредили о сильном подорожании доставки продуктов

10.08 / Сын Рудковской и Плющенко пожаловался на изнурительные занятия на льду

24.08 / Мнение: Последствия свержения «колхозника», запрещённый приём в Чикаго и «чёрные» гранты от Фейсбука

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска