 

Рубль резко подешевел после заявления ФРГ об отравлении Навального

02.09.2020, 20:20, Разное

Рубль отреагировал падением к доллару и евро после заявления правительства Германии об отравлении Алексея Навального веществом из группы «Новичок», следует из данных на сайте Московской биржи.

Так, курс доллара вырос на 1,9 рубля и достиг отметки в 75,32 рубля (по состоянию на 17:40 по московскому времени). Курс евро к рублю также продолжает расти и по состоянию на 17:40 по московскому времени он составляет 89,2 рублей (рост произошел на 1,53 рубля).

Ранее в среду представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт заявил, что в крови Навального, который сейчас обследуется в берлинской клинике «Шарите», нашли яд из группы «Новичок». В связи с новыми обстоятельствами Германия вызовет посла РФ для беседы и сообщит о результатах исследований партнерам в ЕС и НАТО.В правительстве Германии призвали российское правительство объяснить произошедшее.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва, в связи с чем лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где Навального и госпитализировали. Он впал в кому. Омские медики не раз уверяли, что не нашли в анализах Навального следов отравляющих веществ, однако немецкие медики заявили об интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Следственный комитет России, куда соратники Навального обратились с требованием возбудить уголовное дело об отравлении, до сих пор не отреагировал на их обращение.

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Источник: Новая газета



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