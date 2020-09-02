Свет настроения синий: новые факты про то, как гаджеты рушат здоровье
02.09.2020, 20:20, Разное
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Синий свет от гаджетов и компьютеров вызывает пигментацию
По данным специалистов компании, порядка 60% людей проводят за монитором или с гаджетами более шести часов ежедневно. При этом влияние излучаемого синего света на кожу сопоставимо с непрерывным пребыванием на полуденном солнце в течение 25 минут, считают эксперты. А 30 часов воздействия синего света от экранов смартфонов или ноутбуков могут увеличить уровень воспаления в клетках кожи на 40%.
«Синий свет может проникать в кожу намного глубже, чем ультрафиолетовые лучи, поскольку они проникают через эпидермис и дерму в подкожный слой. Он может вызвать как временную, так и стойкую пигментацию. Кроме того, эти лучи могут подавлять выработку мелатонина, повышать уровень гормона стресса и возбуждать нервную систему, что, в свою очередь, нарушает режим сна и циркадный ритм», – говорится в заявлении компании.
Опросы Unilever показали, что порядка 64% людей не подозревают о вредном воздействии синего света на кожу и здоровье в целом. Специалисты считают, что во время пандемии COVID-19 многие стали больше проводить времени за цифровыми устройствами, поскольку в течение нескольких месяцев офисные сотрудники работали и общались с коллегами только онлайн.
Эксперты выработали несколько простых рекомендаций по снижению вредного воздействия синего света на кожу:
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Девушкам стоит пользоваться BB-кремом, который уменьшает воздействие синего света на 80%
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Выбирайте крема с оксидом цинка, который создает защитный барьер на коже, а также ниацинамидом — важный ингредиент косметики, восстанавливающий клетки кожи от окислительного стресса;
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Включите в свой рацион побольше продуктов с высоким содержанием витамина С, который защищает и восстанавливает клетки кожи от окислительного повреждения;
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Принимайте витамин В6, который борется с дефицитом антиоксидантов и подавляет окислительный стресс.
Почему гаджетоманы так плохо спят?
Избыток синего света, который испытывают офисные работники, вынужденные ежедневно проводить много времени у компьютера при искусственном освещении, а также любители позалипать в гаджетах, очень негативно влияет на качество сна. Все дело в том, что синий свет «обманывает» наш мозг и создает для него иллюзию дневного света. Поэтому если вы скроллите ленту соцсетей перед сном в темной спальне, ваш мозг получает сигнал о том, что сейчас день, и шишковидная железа не вырабатывает мелатонин, необходимый для нормального сна. Таким образом нарушаются естественные циклы сна и бодрствования, оказывающие значительное влияние на наше здоровье. Кроме того, дефицит мелатонина связан со многими заболеваниями, среди которых ожирение, рак, метаболический синдром и депрессия.
Конечно, самая очевидная рекомендация — это сократить время, которое вы проводите за монитором и с гаджетами. Но кто ей последует в нашей время, когда для большинства из нас цифровые устройства стали важнейшей частью жизни?
Есть и другие способы снижения воздействия синего света:
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Пользуйтесь тонированными очками, которые эффективно блокируют синий свет и помогают вашему мозгу воспроизводить достаточное количество мелатонина. Известно, что эти очки значительно улучшают сон и работоспособность. Важный нюанс — тонированные линзы должны быть очень высокого качества, так что выбирайте очки только известных и проверенных производителей;
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Установите на ваш компьютер программу f.lux, которая автоматически регулирует цвет и яркость экрана в зависимости от вашего часового пояса. В темное время суток программа блокирует синий свет, придавая монитору слабый оранжевый оттенок;
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Выключайте весь свет в доме за 1-2 часа до сна. Используйте только красную или оранжевую лампу для чтения, которая не излучает синий свет. Или проведите это время при свечах, которые создают романтическую и расслабляющую атмосферу.
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