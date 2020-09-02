Свет настроения синий: новые факты про то, как гаджеты рушат здоровье

02.09.2020, 20:20, Разное



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Синий свет от гаджетов и компьютеров вызывает пигментацию

По данным специалистов компании, порядка 60% людей проводят за монитором или с гаджетами более шести часов ежедневно. При этом влияние излучаемого синего света на кожу сопоставимо с непрерывным пребыванием на полуденном солнце в течение 25 минут, считают эксперты. А 30 часов воздействия синего света от экранов смартфонов или ноутбуков могут увеличить уровень воспаления в клетках кожи на 40%.

«Синий свет может проникать в кожу намного глубже, чем ультрафиолетовые лучи, поскольку они проникают через эпидермис и дерму в подкожный слой. Он может вызвать как временную, так и стойкую пигментацию. Кроме того, эти лучи могут подавлять выработку мелатонина, повышать уровень гормона стресса и возбуждать нервную систему, что, в свою очередь, нарушает режим сна и циркадный ритм», – говорится в заявлении компании.

Опросы Unilever показали, что порядка 64% людей не подозревают о вредном воздействии синего света на кожу и здоровье в целом. Специалисты считают, что во время пандемии COVID-19 многие стали больше проводить времени за цифровыми устройствами, поскольку в течение нескольких месяцев офисные сотрудники работали и общались с коллегами только онлайн.

Эксперты выработали несколько простых рекомендаций по снижению вредного воздействия синего света на кожу:

Девушкам стоит пользоваться BB-кремом, который уменьшает воздействие синего света на 80%

Выбирайте крема с оксидом цинка, который создает защитный барьер на коже, а также ниацинамидом — важный ингредиент косметики, восстанавливающий клетки кожи от окислительного стресса;

Включите в свой рацион побольше продуктов с высоким содержанием витамина С, который защищает и восстанавливает клетки кожи от окислительного повреждения;

Принимайте витамин В6, который борется с дефицитом антиоксидантов и подавляет окислительный стресс.

Почему гаджетоманы так плохо спят?

Избыток синего света, который испытывают офисные работники, вынужденные ежедневно проводить много времени у компьютера при искусственном освещении, а также любители позалипать в гаджетах, очень негативно влияет на качество сна. Все дело в том, что синий свет «обманывает» наш мозг и создает для него иллюзию дневного света. Поэтому если вы скроллите ленту соцсетей перед сном в темной спальне, ваш мозг получает сигнал о том, что сейчас день, и шишковидная железа не вырабатывает мелатонин, необходимый для нормального сна. Таким образом нарушаются естественные циклы сна и бодрствования, оказывающие значительное влияние на наше здоровье. Кроме того, дефицит мелатонина связан со многими заболеваниями, среди которых ожирение, рак, метаболический синдром и депрессия.

Конечно, самая очевидная рекомендация — это сократить время, которое вы проводите за монитором и с гаджетами. Но кто ей последует в нашей время, когда для большинства из нас цифровые устройства стали важнейшей частью жизни?

Есть и другие способы снижения воздействия синего света: