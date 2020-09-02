Названы пять наиболее подходящих продуктов для перекуса после тренировки

02.09.2020, 20:17, Разное

Питание является важной частью процесса физического восстановления после активных силовых нагрузок. Диетологи назвали пять наиболее подходящих продуктов для перекуса после тренировок.

При похудении рекомендуется съесть что-нибудь на протяжении 30-45 минут после физических занятий. Это необходимо для восполнения запасов гликогена и углеводов. В списке таких полезных продуктов оказались бананы, содержащие магний, натрий, железо, фосфор, кальций, витамины группы В. Благодаря этим нутриентам организм лучше и быстрее справляется с выработкой гемоглобина, инсулина и важных для создания новых здоровых клеток аминокислот. Употребление бананов способствует выработке эритроцитов и укрепляет сердечно-сосудистую систему.



Эксперты советуют добавлять в рацион гейнер. Эту пищевую добавку можно приобрести в магазине спортивного питания. В ней содержится большое количество быстрых углеводов, белка, креатина или витаминов. С помощью гейнера после тренировки удастся быстро восстановить силы и закрыть углеводное окно. Перед употреблением следует развести порошок с молоком или водой, предварительно рассчитав норму добавки.



Еще одним вариантом быстрого утоления голода и восполнения сил является смесь из орехов и сухофруктов. Продукты способствуют насыщению на долгий период времени и обеспечивают организм пищевыми волокнами, железом, магнием, цинком, кальцием. После тренировки также можно перекусить злаковым батончиком. Эти продукты удобны, компактны и помогают контролировать энергетический баланс, повысить выносливость и придать бодрости.



В списке специалистов также оказался апельсиновый сок. Лучше употреблять свежевыжатый напиток во время или после физической активности. Он является отличным источником аскорбиновой кислоты, магния, кальцием, витамином В. С помощью фреша улучшается аппетит, стабилизируется артериальное давление, восстанавливается приток кислорода к головному мозгу.