Кикабидзе отказал поклоннице в просьбе провести концерт в России

02.09.2020, 20:08, Новости дня

Известный советский и грузинский актер и исполнитель 82-летний Вахтанг Кикабидзе, после 2008 года отказавшийся от выступлений в России, недавно получил «эмоциональное письмо» от 20-летней поклонницы из Санкт-Петербурга. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Девушка писала, что узнала о Грузии благодаря его фильмам. Она также высказала сожаление, что Вахтанг Кикабидзе не приезжает в Россию», – сообщил продюсер артиста Рати Абзианидзе интернет-порталу «ambebi» («Новости»).

Несмотря на солидный возраст, «Мимино» достаточно активен, но пандемия помешала планам.

Как отметил Рати Абзианидзе, в этом году из-за коронавируса Вахтангу Кикабидзе пришлось отменить около 15 концертов на Украине, в Казахстане, Молдавии, Азербайджане и Грузии.

С днем рождения в июле певца и актера поздравили многие известные политики, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

«Из РФ часто звонят известные коллеги», – сообщил продюсер.

Кикабидзе при этом отказался от мобильного телефона, чтобы не комментировать политику. Он, как известно, поддерживает беглого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Год назад Кикабидзе заявил, что «любит русский народ». Вместе с тем, он опроверг сведения о том, что после августа 2008 года тайно приезжает в Россию с концертами.