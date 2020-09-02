Россиянину грозит лишение прав за пьяную езду на электросамокате

02.09.2020, 20:08, Новости дня

Жителя Казани могут лишить водительских прав за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии.

По данным ГИБДД, у водителя электросамоката были выявлены признаки алкогольного опьянения, документов на транспортное средство у него не было. В присутствии двух понятых водитель был отстранен от управления, ему было предложено пройти освидетельствование прибором алкотестер, а также пройти медосвидетельствование, от чего он отказался, информирует «Вечерняя Казань».

На него составили протокол об административном нарушении по статье 12.26 КоАП, которая предполагает лишение водительских прав.

Как объяснили в городском отделе ГИБДД, электросамокатчики приравниваются в ПДД либо к пешеходам, либо к водителям в зависимости от объема двигателя: менее 250 ватт – ты пешеход, более – водитель мопеда. В данном случае, как сообщается, самокат был мощнее 250 ватт. Для управления таким видом транспорта водитель должен иметь права категории М.

Житель Казани свою вину отрицает и уже нанял адвоката для оспаривания решения.

«Они взялись составлять на меня протокол, а пока писали, за моим самокатом эвакуатор приехал! Кому рассказываю эту историю – не верят, смеются, потому что бред полнейший! При погрузке они еще умудрились сломать мне ручку газа на самокате. Увезли его на штрафстоянку, дали мне расписаться в своих бумажках, но копию протокола не дали, хотя я просил», – возмутился он.

Отмечается, что за последний месяц в Казани произошло два серьезных ДТП с участием самокатов.

В декабре 2019 года самым популярным подарком, которые дети запрашивали в письмах к всероссийскому Деду Морозу, оказался электросамокат.