Рефат Чубаров: крымских татар вытесняют с территории полуострова

02.09.2020, 20:02, Новости дня

КИЕВ – Ближайшей целью российских оккупантов является полное вытеснение крымскотатарского народа, коренного народа Крыма, за пределы Крымского полуострова.

Об этом говорится в обращении председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова к представителям дипломатических миссий в связи с очередной волной репрессий против крымских татар на полуострове.

«Возможно, некоторым европейским политикам, которые призывают к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным, не захочется согласиться с нами, но правда заключается в том, что ближайшей целью российских оккупантов является полное вытеснение крымскотатарского народа – коренного народа Крыма – за пределы Крымского полуострова, который российские оккупанты превращают в военный форпост, с помощью которого РФ стремится контролировать регионы Азовского, Черного и Средиземноморского морей», – отмечается в обращении, опубликованном 2 сентября на странице Рефата Чубарова в Фейсбуке.

Он отмечает, что сроки заключения, которые выносятся политзаключенным-крымским татарам российской властью не условные, а вполне реальные: уже более двухсот малолетних детей остались без родительской опеки и любви.

Рефат Чубаров называет имена и фамилии восьмерых жителей Крыма – крымских татар, для которых российское правосудие запросило от пятнадцати до 21 года наказания каждому.

«Окончательное решение суда может состояться уже до конца данной недели, но уже сегодня можно сказать, что все требования органов прокуратуры судилищем будут удовлетворены», – подчеркивает Рефат Чубаров.

Как сообщает сайт Крымской правозащитной группы, утром 31 августа 2020 оккупационная власть в очередной раз прибегла к практике применения произвола по отношению к гражданам Украины, которые занимаются общественной деятельностью на территории оккупированного Крыма.

«После обысков были задержаны активисты Энвер Топчи, Айдер Аблякимов и Рыдван Умеров, а также журналист и активист Айдер Кадыров, у которого обыск не проводили. Всех задержанных отвезли в Управление ФСБ в оккупированном Симферополе для допроса без объяснения причин задержания», – подчеркивается на сайте КПГ.

Другие случаи в Крыму и позиция МИД

В интервью Крым.Реалии правозащитник Абдурешит Джеппаров отметил, что «сегодня Крым продолжает оставаться закрытой для украинских и международных правозащитных структур территорией».

«Поэтому многие такие случаи, как, к примеру, обыск в семье Алие Авамиловой, остаются попросту неизвестными. Мы о них узнаем позже или вообще не узнаем. Далеко не все сообщают о подобных инцидентах. Уже понятно, что ФСБ «просеивает через сито» каждую крымскотатарскую семью на полуострове», – подчеркнул Абдурешит Джеппаров.

В эфире Радио Крым.Реалии спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что «если не оказывать давление, в том числе санкционное, то Россия будет чувствовать свою безнаказанность, и совершать новые преступления».

«Этот инструмент чрезвычайно эффективен, и мы будем работать над тем, чтобы круг санкций расширялся, чтобы под них попал максимально широкий круг лиц, причастных к этим преступлениям», – сказала Екатерина Зеленко, комментируя ситуацию с задержанными 31 августа крымскими татарами.

Резолюция ГА ООН по Крыму

Напомним, что, игнорируя нормы международного права и законодательства Украины, Автономная Республика Крым в марте 2014 года была незаконно аннексирована Россией.

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года отмечается что «референдум, проведенный в Автономной Республике Крым и городе Севастополе 16 марта 2014 года, не имея законной силы, не может быть основой для любого изменения статуса Автономной Республики Крым или города Севастополя».

В этой резолюции ГА ООН выражен призыв ко всем государствам и международным организациям «не признавать любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя на основе вышеупомянутого референдума и воздерживаться от

любых действий или шагов, которые можно было бы истолковать как признание любого такого измененного статуса».

Центр новостей ООН сообщает 27 марта 2014 года, что за принятие резолюции проголосовали сто членов Генеральной Ассамблеи, против – одиннадцать. В их числе – Армения, Беларусь и Россия. Еще 58 делегаций, включая Китай, воздержались.

Об оккупации и крымских татарах

Директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан» Дмитрий Левусь отмечает, что украинская власть последовательна в защите прав своих граждан на временно оккупированных территориях.

«Эта позиция была закреплена предыдущей властью в 2014 году, и она постепенно развивается. Сегодня речь идет об активизации этой позиции не столько внутри Украины, сколько напомнить мировому сообществу, что происходит в Крыму, что московской оккупацией нарушаются права целого народа, и никто не имеет права просто так врываться в дома украинских граждан на оккупированной территории», – говорит Дмитрий Левусь корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политолог отмечает, что слова лидера Меджлиса касаются всех граждан Украины на оккупированной территории.

«Да, крымские татары – коренной народ Крыма и Украины, но рассматривать их проблемы отдельно, от всех тех, кто находится в оккупации, думаю, не следует. Сегодня заявлением Рефата Чубарова как раз-таки акцентируется внимание на усиление позиций официального Киева для всех категорий граждан в оккупации», – отмечает Дмитрий Левусь.

По его словам, в сфере защиты международного права и международного гуманитарного права, в вопросах нарушения гуманитарных прав коренных народов позиция официальной Москвы наиболее уязвима.

Позиция по деоккупации должна быть последовательной

Эксперт по вопросам политики и экономики из фонда «Майдан закордонных справ» Юрий Смелянский отмечает, что проблема Крыма решается его деоккупацией.

«Сегодня никто не возьмется сказать, что Украина готова деоккупировать Крым, а мировое сообщество в целом сформировало свою позицию в отношении деоккупации Крыма, поддержки Киева по этому вопросу. Неготовность мирового сообщества по этому вопросу объясняется просто: Украина до сих пор сама не сформировала для себя понятную политику. Мы не прекращаем дипломатические, торговые и экономические отношения с Россией и сложно при этом западным партнерам объяснить, что у нас война с этой страной», – говорит Юрий Смелянский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Российская позиция в крымском вопросе, по его словам, очень простая.

«Россия заявляет, что Крым – это неотъемлемая ее часть и ее политика на ее территории – правильная. Эта политика – обеспечивает с позиции Кремля стабильность на полуострове. Методами обысков, запугивания, фабрикацией уголовных дел, сроков заключения по ним – все это инструменты как принуждения к лояльности оккупанту, так и выдавливанию всех потенциально нелояльных к оккупанту лиц», – отмечает Юрий Смелянский.

«Решительные протесты» со стороны Киева в ответ на недавние обыски в Крыму у крымских татар, по словам Юрия Смелянского, не могут повлиять на политику оккупационной власти.

«Что в реальности может сделать украинская власть? Быть последовательной в крымском вопросе: сформировать тактику по деоккупации и реинтеграции Крымского полуострова, создать пошаговую, временную стратегию. Пока этого ничего нет», – заявляет эксперт.