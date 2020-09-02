В Италии начал работу Венецианский кинофестиваль: два модных образа Кейт Бланшетт, знаковый жест от Тильды Суинтон и не только

02.09.2020, 20:00, Разное

Сегодня вечером на острове Лидо официально стартует 77-й по счету Венецианский кинофестиваль. На красной дорожке не будет никаких зрителей — только звезды в масках и фотографы, в кулуарах никто не будет шептаться по углам и собираться большими компаниями, зато все будут беспрестанно мыть руки и держать социальную дистанцию. Таковы новые правила Мостры, которая проходит в период глобальной пандемии вируса COVID-19. К слову, сам фестиваль уже начался — несмотря на то, что официальный старт будет дан ему через несколько часов, во Дворце Фестивалей уже прошли первые показы картин из программы киносмотра, а перед журналистами провели первую пресс-конференцию. Высадились на Лидо и первые звезды этого фестиваля, которые такие решились посетить Европу всем заразам вопреки.

В числе первых в Венецию приехала актриса Кейт Бланшетт, председатель нынешнего состава жюри. К слову, для актрисы это уже не первый опыт в данной ипостаси: два года назад она уже возглавляла состав жюри на Каннском кинофестивале, и многие кинокритики остались довольны ее работой. Для своего первого визита на кино-остров актриса выбрала брючный костюм бренда Armani, амбассадором которого является вот уже несколько лет. А дополнила комплект она черной маской.

Кейт Бланшетт

Уже в белой маске — а когда и без нее — актриса появилась на первом официальном фотоколле всех членов жюри. Полосатый костюм актрисы — скорее всего также принадлежит авторству все того же Armani.

Кейт в маске… … и без нее

Верность уже другому бренду — Chanel — демонстрировала коллега Кейт, актриса Тильда Суинтон. В Италию она приехала представлять короткий метр Педро Альмодовара “Человеческий голос”, в котором сыграла главную и единственную роль. Поднявшись из гондолы на причал актриса первы делом продемонстрировала журналистам характерный жест представителей Ваканды — дань уважения актеру Чедвику Боузману, который сыграл супергероя Черную Пантеру и короля этого вымышленного государства. Напомним, что в конце прошлой недели стало известно, что Чедвик скончался после продолжительной борьбы с раком.

Тильда Суинтон 1 сентября… … 2 числа на прогулке по городу

Еще один член жюри — французская актриса Людивин Санье, сделала выбор в пользу белоснежного платья бренда Miu Miu и также надела маску. А вот местные итальянские звезды — в том числе и актриса Лора Моранте, которая сыграла в фильме открытия “Связи” — пока что нормами безопасности пренебрегают и масок не носят.

Людивин Санье

Напоминаем, что 77 Венецианский кинофестиваль пройдет с 2 по 12 сентября. В состав его жюри в этом году вошли — писатель Никола Лагойя, режиссер Джоанна Хогг, режиссер Вероника Франц, актриса Кейт Бланшетт, актер Мэтт Диллон, актриса Людивин Санье и режиссер Кристиан Петцольд. В основную программу киносмотра в этом году попал новый фильм Андрея Кончаловского “Дорогие товарищи!”. Также в в параллельную конкурсную программу Venice Days были отобраны еще две российские картины: фильмы “Конференция” Ивана И. Твердовского и “Китобой” Филиппа Юрьева

Основной конкурс Венецианского кинофестиваля выглядит так:

“Между смертью”, режиссер Хилал Байдаров

“Сестры Малакузо”, режиссер Эмма Данте

“Мир грядущий”, режиссер Мона Фастволд Лерче

“Новый порядок”, режиссер Мишель Франко

“Любовники”, режиссер Николь Гарсия

“Ночь в Хайфе”, режиссер Амос Гитай

“Дорогие товарищи”, режиссер Андрей Кончаловский

“Жена шпиона”, режиссер Киёси Куросава

“Солнечные дети”, режиссер Маджид Маджиди

“Фрагменты женщины”, режиссер Корнел Мундруцо

“Мисс Маркс”, режиссер Сузанна Никкьярелли

“Наш отец”, режиссер Клаудио Ноче

“Ночь”, режиссер Джанфранко Рози

“Снега больше не будет”, режиссер Малгожата Скумовска

“Ученик”, режиссер Чайтанья Тамхане

“А завтра весь мир”, режиссер Юлия фон Хайнц

“Куда ты идешь, Аида?”, режиссер Ясмила Жбанич

“Земля кочевников”, режиссер Хлоя Чжао

Лора Моранте Мэтт Диллон Тейлор Хилл Члены жюри 77-ко Венецианского кинофестиваля