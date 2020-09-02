Образовательные приложения крадут личную информацию для рекламодателей

02.09.2020, 19:53, Разное

Подавляющее большинство образовательных приложений по всему миру сохраняет личную информацию владельца устройства и передаёт её рекламодателям. Об этом рассказали эксперты из Международного совета по цифровой отчётности.

В ходе исследования изучалась работа 496 приложений в 22 странах мира и 46% из них грубо нарушали права конфиденциальности из-за наличия SDK. Он автоматически в фоновом режиме собирает информацию о местонахождении пользователя, а также сохраняет его имя, адрес электронной почты и идентификатор используемого устройства. Все эти данные приложения, без уведомления пользователя, передавали третьим лицам, среди которых насчитывалось свыше 140 различных компаний. Причём 79 из 123 протестированных вручную программ, тоже имели ряд нарушений и собирали данные для последующей передачи их рекламодателям.

На фоне пандемии образовательные приложения заметно повысили свою популярность. Именно поэтому эксперты обеспокоены полученной статистикой, так как десятки миллионов пользователей по всему миру могут даже не догадываться о передаче их личной информации сторонним лицам.