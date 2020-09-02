Исследование: Потеря слуха может привести к развитию деменции

02.09.2020, 19:53, Разное

Ученые из Университета Ньюкасла в Великобритании выяснили, что потеря слуха может стать причиной развития деменции. К такому выводу они пришли после проведения эпидемиологического исследования, сообщается в статье журнала Neuron.

Связь сенсорного нарушения и возникновение слабоумия интересует специалистов давно, так как потеря слуха и проблемы, к которым она приводит, являются весьма актуальными. Было установлено, что люди преклонного возраста с нарушениями слышимости больше подвержены риску появления болезни Альцгеймера. Оказалось, чем значительней потеря слуха, тем больше вероятность столкнуться с развитием деменции.

Исследователи попытались определить механизм, ответственный за связь двух различных заболеваний. Они надеются, что результаты новой работы помогут найти способы для предотвращения нейродегенеративного расстройства. С этой целью исследователи решили рассмотреть другой ракурс, фокусирующийся глубоко внутри височной доли на центрах памяти. Эта область головного мозга, отвечающая за долговременную память, берет участие в использовании слуховой информации и ее кратковременном хранении. По словам экспертов, изменения активности памяти, связанные с нарушением слуха и развитием болезни Альцгеймера, могут усиливать друг друга. Данную гипотезу планируют исследовать с помощью моделирования, чтобы понять, как избежать проблем “интеллектуальной глухоты”.