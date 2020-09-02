Меркель: Навального хотели заставить замолчать. Есть вопросы, на которые Россия должна ответить

02.09.2020, 19:35, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге в Берлине 2 августа заявила, что отравление российского политика Алексея Навального было попыткой заставить его замолчать. Стенограмма брифинга опубликована на сайте немецкого правительства.

Брифинг канцлера был посвящен исключительно теме отравления Навального.

Меркель назвала его “одним из ведущих деятелей российской оппозиции”. Она сказала, что лаборатория вооруженных сил Германии “пришла к однозначному выводу”: политика отравили боевым веществом класса “Новичок”. Канцлер подчеркнула, что эксперты бундесвера предоставили ясные доказательства этому.

“Можно сказать точно: Алексей Навальный – жертва преступления. Его хотели заставить замолчать. Я осуждаю это самым решительным образом от имени всего федерального правительства”, – сказала Меркель.

Она отметила, что преступление против Навального направлено против фундаментальных ценностей и фундаментальных прав, которые отстаивают западные страны.

По словам Меркель, к судьбе Навального привлечено внимание всего мира. Она сообщила, что Германия обсудит произошедшее с партнерами по Европейскому союзу и НАТО и определит с ними “совместный ответ”, а также свяжется с Организацией по запрещению химического оружия.

Меркель проинформировала, что в МИД Германии вызвали российского посла, которому расскажут о результатах расследования.

“Сейчас есть очень серьезные вопросы, на которые может и должно ответить только правительство России”, – подчеркнула Меркель.

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в “Шарите” пока не назвали. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили “долгосрочных последствий его отравления”.

Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовали от властей России объяснений. В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не получал новых данных из Германии об отравлении Навального, а затем уточнил, что РФ готова к взаимодействию с немецкой стороной, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.