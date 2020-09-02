Среди силовых ведомств украинцы больше всего доверяют СБУ и Нацполиции – соцопрос

02.09.2020, 19:35, Новости дня

Ни у одного правоохранительного ведомства Украины или его руководителя нет положительного баланса позитивных и негативных оценок. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Центром Разумкова.

Больше всего среди силовых ведомств украинцы доверяют Службе безопасности Украины и Национальной полиции – баланс составляет -24,7 и -24,9 соответственно, а не доверяют национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) – баланс -58,7 и -59,9.

Фото: dif.org.ua

Среди руководителей правоохранительных ведомств меньше всего доверия у граждан Украины к министру внутренних дел Арсену Авакову, его баланс положительной/отрицательной оценки составляет -52%. У директора НАБУ Артема Сытника – баланс -41%, у руководителя САП Назара Холодницкого – -40%, Генерального прокурора Ирины Венедиктовой – -39%, и.о. председателя Государственного бюро расследований Александра Соколова – -33%.

Фото: dif.org.ua

Больше всего из руководителей силовых ведомств украинцы доверяют председателю СБУ Ивану Баканову – -30%.

Исследование проводилось 3–9 июля 2020 года методом опроса 2022 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.