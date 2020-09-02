Мнение: Стахановский рекорд, падение популярности алкомаркетов и бесчинства кассиров

02.09.2020, 19:30, Разное

1. Легендарный рекорд советского ударника Стаханова, однако, был установлен при весьма своеобразных обстоятельствах:

Летом 1935 года у местного забойщика Андрея Стаханова возникла идея, как повысить производительность труда шахтеров. Он предложил эффективную систему разделения труда: забойщик только рубил уголь, а работающие с ним в команде рабочие укрепляли свод шахты.

Идея понравилась местному парторгу Константину Петрову, который решил поставить рекорд. Он добился разрешения на испытание нового метода добычи, и начал тщательно готовиться к событию. Петров сам выбрал наиболее богатый углем участок, выделил в бригаду Стаханова двоих крепильщиков и двоих откатчиков угля и даже лично спустился в шахту, чтобы контролировать процесс работы и светить в забое. Присутствовать на смене также позвали редактора местной газеты, который должен был тут же зафиксировать историческое событие.

Внушительный рекорд удалось установить с первой же попытки: в ночь с 30 на 31 августа 1935 года Стаханов за смену в 5 часов 45 минут нарубил 102 тонны угля при норме в 7 тонн, таким образом перевыполнив ее почти в 15 раз. По правилам того времени, добытый уголь должны были разделить на всю бригаду, однако рекорд отдали единолично Стаханову.

https://lenta.ru/articles/2020/08/30/stakhanov/

Если мы разделим цифру на шестерых (включая начальника-светильщика), реальное достижение Стаханова составит 17 тонн на человека (то есть, повышение эффективности в 2,4 раза). Разумеется, это была работа на рекорд, и далеко не факт, что можно было воспроизводить такие результаты на регулярной основе – без дополнительных улучшений в технике и организации труда.

Впрочем, товарищ Стаханов, конечно, молодец. Но вот что произошло с ним далее:

Всесоюзная слава не заставила себя долго ждать: почти сразу же заметка о Стаханове появилась в «Правде» — главной газете страны, — и имя Стаханова погремело на весь Союз.

При публикации заметки произошла досадная ошибка: журналисты, получив телеграмму от парткома шахты «Центральная-Ирмино», неверно написали имя героя. В сообщении говорилось, что автором рекорда является «А. Стаханов», и редакторы предположили, что «А.» означает «Алексей». Об ошибке стало известно почти сразу, однако менять имя было поздно: Стаханов уже стал всесоюзной знаменитостью под именем Алексей и привлек внимание советских властей, в том числе лично товарища Сталина. Именно последний нашел выход из ситуации: «Газета “Правда” не ошибается», — пояснил Сталин и распорядился выдать рекордсмену паспорт на новое имя. Дочь Стаханова Виолетта позднее отрицала, что отца когда-то звали Андреем. <…>

По сути руководство СССР в середине 1930-х решило строить класс сытой и счастливой рабочей аристократии, рекламной вывеской которого и стал Стаханов. Рекордсменам на производствах власти обещали деньги, признание в обществе и привилегии. Так, Стаханов за свою ударную смену с 30 на 31 августа получил премию в размере месячного оклада. Кроме того, сразу же после рекорда имя шахтера занесли на доску почета, предоставили квартиру с телефоном, личную выездную лошадь и два именных места для него и жены на все кинопоказы и спектакли. О нем писала не только советская, но и зарубежная пресса — Стаханов попал на обложку журнала Time.

Любые сомнения в установленном рекорде пленум шахтпарткома обещал сурово карать. «Все те, кто пытается клеветать на товарища Стаханова и его рекорд как на случайный, выдуманный и так далее, партийным комитетом они будут расценены как самые злейшие враги, выступающие против лучших людей шахты, нашей страны, отдающих все для выполнения указаний вождя нашей партии товарища Сталина о полном использовании техники», — говорилось в постановлении пленума. Угроза звучала особенно сурово еще и потому, что начальника шахты, сопротивлявшегося инициативе Петрова и Стаханова по апробации нового метода работы, после установления рекорда сослали в лагеря.

На примере Стаханова в Кремле демонстрировали, что в советском государстве можно не только легально обогатиться, но и подняться на социальном лифте. Теперь рабочий мог прямо из шахты попасть в ряды политической элиты страны. Чтобы продемонстрировать, как работает новая система, Стаханова уже в 1936 году перевели в Москву, где поселили в элитном Доме на набережной. Сразу же специальным решением политбюро его приняли в партию без кандидатского стажа, отправили на учебу в московскую Промышленную академию, сделали депутатом Верховного Совета и даже выделили личный автомобиль. Ударник труда превратился в чиновника, а фамилия Стаханова зажила отдельно от него самого.

Параллельно существовали национальный герой Алексей Стаханов, которому благоволил сам Сталин, и простой работяга Андрей Стаханов, который волей случая попал в Москву, пристрастился к алкоголю и однажды вместе с Василием Сталиным даже устроил пьяный дебош в «Метрополе», где побил зеркала. Сталин прощал проступки любимцу, однако однажды предупредил его: если тот не прекратит позорить уважаемую фамилию, ему придется сменить ее на другую. В итоге Андрей Стаханов уже после смерти Сталина был выслан из Москвы обратно в Донбасс, где запил еще сильнее и в конце концов умер. Символ советского ударничества Алексей Стаханов между тем продолжал успешно существовать в роли рекламного щита. <…>

Появление рабочей аристократии раздражало других членов советского общества. Дело в том, что ударникам рекорды действительно позволяли значительно повысить уровень жизни (средняя зарплата забойщика-стахановца составляла 1600 рублей в месяц, вспомогательного рабочего-стахановца 400 рублей; а у рядовых работников тех же специальностей она была на уровне 400 и 170 рублей соответственно). Стахановцам полагались самые лучшие инструменты и материалы, поощрения в виде квартир и путевок. Остальные же рабочие, которые не хотели или не могли работать на износ, столкнулись с резким повышением норм производства. Сталин в погоне за более высокой производительностью и под прикрытием ударничества еще в 1935 году заявил, что теперь СССР «нужны такие технические нормы, которые проходили бы где-нибудь посередине между нынешними техническими нормами и теми нормами, которых добились Стахановы и Бусыгины». Таким образом вчерашние рекорды быстро становились сегодняшней нормой.

В этой истории сильно удивляет азиатчина с принудительной сменой имени шахтёра. Люди — не собаки на псарне, нельзя вот так просто взять и переименовать свободного человека. Впрочем, возможно, это всего лишь легенда, и товарища Стаханова действительно изначально звали Алексеем.

2. Россияне в этом году стали меньше посещать алкомаркеты:

https://russian.rt.com/russia/news/777916-alkomarkety-chek-rossiya

…за январь — август текущего года средний чек на покупки в алкомаркетах составил 447 рублей. Это на 14% ниже, чем за такой же период прошлого года (было 519 рублей).

Также снизился средний чек в сегменте HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе, бары, поставщики продуктов и оборудования для таких заведений) — он составил 990 рублей против 1,2 тыс. в прошлом году (снижение на 18%).

На 6% снизился средний чек в супермаркетах — с 755 рублей до 707 рублей.

При этом в категории «Магазины у дома» аналитики зафиксировали небольшое увеличение кассового чека — на 1% (было 348 рублей, стало 350 рублей).

Конечно, можно было бы списать это на коронавирус (и в случае с гостиницами и ресторанами, так и надо сделать). Однако алкомаркеты, насколько мне известно, не были закрыты во время карантина (хотя призывы к их временному запрету звучали).

Получается, в нынешнюю тяжёлую годину россияне не стали больше пить, – как это было в «святые 90-е», – а наоборот, стали больше следить за здоровьем и экономить на излишествах?

Надеюсь, годовая статистика потребления алкоголя даст ответ на этот вопрос. Пока что реакция наших сограждан на кризис выглядит весьма обнадёживающей.

3. Помните прошлогоднюю историю про жительницу Башкирии, которая работала в банке и ограбила его, получив в ответ массу положительных откликов в соцсетях? Уже через месяц в Башкортостане поймали вторую кассиршу за тем же злодеянием:

https://www.gazeta.ru/business/news/2019/07/24/n_13253923.shtml

Пример оказался заразителен. Кассиры продолжают грабить:

https://lenta.ru/news/2020/08/31/ubiley/

Во Владивостоке суд приговорил кассира банка к шести годам колонии за кражу из собственного банка более 28 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на областную прокуратуру.

Женщина проработала в финансовой организации десять лет — и, судя по всему, решила устроить себе «премию» в честь десятого года работы. При загрузке денег в банкоматы кассир раз за разом не докладывала туда часть средств и за месяц смогла похитить 28 миллионов рублей.

Причем деньги женщина хранила прямо на рабочем месте, а затем сумела незаметно вынести их из банка. Суд, помимо лишения свободы, обязал женщину возместить весь нанесенный ей ущерб.

29 июля сообщалось, что в Брянске перед судом предстанет 39-летняя кассирша онлайн-казино, причастная к выводу из России 63 миллиардов рублей.

Хватит это терпеть! Сколько ещё нужно новостей, чтобы наш народ осознал всю исходящую от кассиров опасность? Они присваивают миллионы народных денег и выводят за рубеж миллиарды! Вот бы уволить всех кассиров и заменить их роботами – тогда заживём!

С чиновниками такая логика вполне работает, и я не вижу, почему она не должна работать с кассирами или велосипедистами.