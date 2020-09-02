Мнение: Кто отравил Навального?
02.09.2020, 19:25, Разное
У меня нет никаких сомнений, что Алексея Навального отравили.
Но есть большие сомнения, что Навального отравили ядом «из группы «Новичок», как утверждает правительство ФРГ в официальном заявлении: «специалисты обнаружили однозначные доказательства применения нервно-паралитического боевого вещества из группы «Новичок»».
Невольно возникают вопросы:
– Если Навального действительно отравили чем-то на подобии «Новичка», почему никто из контактировавших с ним не отравился? Пассажиры самолета, врачи скорой, персонал больницы в Омске….
– Если Навального действительно отравили чем-то наподобие «Новичка», думаю, что те, кто принял решение о ликвидации Навального, об этом прекрасно знали, и предприняли бы какие-то меры, чтобы не допустить эвакуации Навального из Омска в Берлин.
Тут прав Леонид Волков, который написал:
Думаю, что решение по доставке Навального, находящегося в коме, в Германию принималось на самом высоком уровне. Возможно, что решение принял лично Путин. И скорей всего, после обстоятельного доклада, что «все тщательно проверили, тщательно проанализировали, следов ядов нет…».
Тут возможет один единственный вариант. Путина специально дезинформировали, чтобы он разрешил вылет в Германию самолета с Навальным на борту. Дезинформировали, заранее предвидя, что немцы обнаружат в теле Навального «доказательства применения нервно-паралитического боевого вещества из группы «Новичок»». Как предвидя и реакцию Запада….
А это уже попахивает заговором против Путина, организованным людьми, которых он считает своим ближайшим окружением…
Между тем, Алексей Навальный по-прежнему находится в коме на искусственной вентиляции легких в реанимации.
Фотография Алексея Навального отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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