Шугалей стал символом борьбы против терроризма – Пригожин

02.09.2020, 19:23, Разное

“Шугалея Евгений Викторович горячо поддерживает. Считает, что он – патриот России, который будет освобожден и принесет громадную пользу своей стране. Напомним, что Шугалей был похищен при содействии некоторых членов так называемой либеральной оппозиции, и удерживается боевиками группировки RADA, которые связаны с террористами “Аль-Каиды*”, – сообщила пресс-служба “Конкорда”.

В пресс-службе рассказали, что такие люди, как Максим Шугалей – настоящие патриоты, которые смогут справиться со всеми трудностями. Также в письме отметили, что похищенный ливийскими боевиками ученый стал для многих символом мужества и борьбы против терроризма.

Напомним, российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан отправились в рабочую поездку в Ливию, где с разрешения так называемого Правительства национального согласия (ПНС) проводили социологические исследования. Однако позднее боевики, подконтрольные триполитанским “властям”, похитили ученых и поместили в тюрьму, где россияне находятся по сей день. Российские дипломаты совместно с представителями Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть россиян на Родину.

*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ