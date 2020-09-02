Мнение: О трусе и балбесе

02.09.2020, 19:17, Разное



Фото © Reuters.

На американский манер, конечно.

И это выглядит довольно… гм… интересно. Очень показательная разница.

Вот вам трус.



Фото © Reuters.

Бывший вице-президент и нынешний кандидат в президенты США Джо #Байден проводит живую пресс-конференцию в Питсбурге, штат Пенсильвания. Социальная дистанция взята с огромным запасом, а все присутствующие + техника – тщательно продезинфицированы. Кажется, он всерьёз боится помереть, не дожив до триумфальных выборов?

А вот вам балбес.



Фото © Reuters.

Действующий президент #США Дональд Трамп даёт импровизированную пресс-конференцию в Кеноше, штат Висконсин, где накануне прошли массовые беспорядки с погромами и жертвами. Нынешний глава Белого дома лично прилетел туда, где его, мягко говоря, не любят. Конечно, можно сказать, что Секретная служба о безопасности позаботилась, как могла. Но ведь она не всесильна, и несколько убитых либо раненых американских президентов тому наглядное свидетельство. Ну и потом Дональд #Трамп демонстративно без маски, так что он, как минимум, последователен и в ковид-диссидентстве тоже. То есть, он хотя и балбес + краснобай, но как минимум в личном мужестве ему не откажешь.

Будь вы американским избирателем, кому отдали бы предпочтение – Трусу или Балбесу?

View Poll: Выбор