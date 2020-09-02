Мнение: Чтобы меньше читали

02.09.2020, 19:10, Разное

В стране продолжают придумывать, как бы еще поиздеваться над вымирающей породой чудаков, продолжающих с упорством маньяков ходить в книжные магазины и покупать там книги – даже несмотря на то, что самих книжных становится все меньше (я тут прикинул, что у нас в окрестностях, включающих 4 района Москвы – Новогиреево, Ивановское, Перово, Вешняки – то есть на территории, где проживает более полумиллиона человек, население крупного европейского города! – нет НИ ОДНОГО книжного магазина!) “Книжников” все меньше, а контролировать их стремятся все кому не лень.

Вот последняя “новация” – какой-то очередной взбесившийся от полного безделья и никчемности депутат предложил ЗАПРЕТИТЬ посетителям магазинов фотографировать книги. Очередной запрет настолько дикий, что против выступило даже крупнейшее издательство (и заодно книготорговая сеть) “ЭКСМО-АСТ”.

Что побуждает власти выдумывать все новые и новые запреты? Я бы, поскольку сам книжник, потребовал противоположного – вернуть посетителям книжных возможность ЛИСТАТЬ книги! Сейчас ведь сумасшедшие поборники “нравственности”, захватившие власть в государстве, половину книг требуют затягивать в целлофан и только в таком виде продавать, причем мотив тут достоин натурального секс-маньяка: а вдруг, дескать, какой-то несовершеннолетний забредет в магазин, откроет наугад “опасную книгу” – и не дай бог, прочтет там описание сцены совокупления, к примеру – “он, жадно дыша, стал срывать с нее одежду, а она в ответ страстно мычала”? Только целлофан! О существовании сети Вконтакте и поисковика Яндекс охранители подростковой девственности, конечно же, не подозревают (не говоря уж о массе других способов постигать тайны секса в подростковом возрасте, без использования печатного слова).

Невероятная по густоте дебилизма затея закатывать в целлофан книги остается законом (!) уже лет 10 – что, безусловно, рождает самые грустные мысли о перспективах этой страны. Странно, что депутат не додумался до простого решения – просто обязать ВСЕ книги в магазинах закатывать в целлофан; тогда и проблема фотографирования отпадет сама собой.

Возмущение моё, конечно, втуне – подавляющая часть населения просто ничего не читает, и им до фени, в каком виде продаются книги и что еще потребуют с читателей.