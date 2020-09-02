Нож у горла: ВПЧ вызывает рак глотки и ротовой полости
02.09.2020, 18:55, Разное
Орофарингеальный рак – это группа различных опухолей. ВПЧ чаще всего связан с развитием рака миндалин, ротоглотки, корня языка и полости рта. Эти опухоли могут провоцировать и обычные факторы риска – возраст, курение, алкоголь. Рак, ассоциированный с ВПЧ, рассматривают отдельно, потому что у него есть ряд особенностей.
Растущая проблема
Во многих странах распространенность орофарингеального рака снижается. Тем не менее, количество опухолей полости рта, глотки и гортани, которые вызывает ВПЧ, стабильно растет.
Согласно американским данным, количество злокачественных опухолей головы и шеи, вызванных ВПЧ с 1988 по 2004 год увеличилось на 225%. В 2000 году в Канаде орофарингеальный рак был ВПЧ-позитивным в 47% случаев, а в 2012 году – в 74%. В США около 75% случаев этого вида рака связано с вирусом папилломы.
Необычный рак
Причиной ВПЧ-ассоциированного орофарингеального рака чаще всего является вирус папилломы человека 16 типа. Средний возраст пациентов с этим видом рака – около 54 лет, то есть, они сравнительно молоды. У этих людей часто нет вредных привычек – они мало пьют и не курят. Ученые указывают, что в данном случае главную роль играют не традиционные факторы риска рака (курение, алкоголь, возраст), а контакт с ВПЧ и количество половых партнеров. Однако неизвестно, достаточно ли просто заразиться ВПЧ, чтобы развился рак.
Орофарингеальный рак, связанный с ВПЧ, развивается у мужчин примерно в четыре раза чаще, чем у женщин. Ученые предполагают, что у женщин раньше появляются антитела к вирусу, которые предупреждают заражение тканей полости рта и горла.
Еще одна важная особенность ВПЧ-ассоциированного рака состоит в том, что он редко рецидивирует у тех, кто смог вылечиться. То есть, при своевременной диагностике прогноз благоприятен по сравнению со многими другими видами рака.
Симптомы
Основные признаки болезни:
- отечность шеи;
- боль в ухе;
- длительная боль в горле;
- появление во рту или в горле язвочки, которая не заживает неделями;
- боль при глотании и жевании;
- нарушения глотания;
- изменения голоса (осиплость);
- увеличение шейных лимфатических узлов;
- онемение слизистой полости рта;
- кашель, кровь в мокроте;
- необъяснимая потеря веса.
Симптомы орофарингеального рака почти не зависят о того, вызван он ВПЧ или другими факторами. Но в 2014 году ученые обнаружили, что при ВПЧ-ассоциированном раке чаще наблюдается отечность шеи и боль в горле.
Оральный секс
Оральный секс – один из путей передачи ВПЧ. Именно таким образом вирус может «заселить» ткани ротовой полости и горла. Известно, что большое количество партнеров увеличивает риск орофарингеального рака.
За примерами далеко ходить не надо: о своих проблемах с горлом после сексуальных похождений рассказывали в разное время популярный актер Майкл Дуглас и фронтмен Iron Maiden Брюс Дикинсон.
Профилактика
Кливлендская клиника (Cleavlend Clinic) предлагает следующие профилактические меры.
Важно знать, что вакцинация против ВПЧ полезна людям обоего пола, от нее выигрывают не только женщины. В США Национальный комитет по практике иммунизации (The National Advisory Committee on Immunization Practices) рекомендует вакцинацию мальчиков против ВПЧ в возрасте 11-12 лет. В настоящее время считается, что прививка будет полезна, если вакцинироваться до 26 лет.
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