Нож у горла: ВПЧ вызывает рак глотки и ротовой полости

02.09.2020, 18:55, Разное

Орофарингеальный рак – это группа различных опухолей. ВПЧ чаще всего связан с развитием рака миндалин, ротоглотки, корня языка и полости рта. Эти опухоли могут провоцировать и обычные факторы риска – возраст, курение, алкоголь. Рак, ассоциированный с ВПЧ, рассматривают отдельно, потому что у него есть ряд особенностей.

Растущая проблема

Во многих странах распространенность орофарингеального рака снижается. Тем не менее, количество опухолей полости рта, глотки и гортани, которые вызывает ВПЧ, стабильно растет.

Согласно американским данным, количество злокачественных опухолей головы и шеи, вызванных ВПЧ с 1988 по 2004 год увеличилось на 225%. В 2000 году в Канаде орофарингеальный рак был ВПЧ-позитивным в 47% случаев, а в 2012 году – в 74%. В США около 75% случаев этого вида рака связано с вирусом папилломы.

Необычный рак

Причиной ВПЧ-ассоциированного орофарингеального рака чаще всего является вирус папилломы человека 16 типа. Средний возраст пациентов с этим видом рака – около 54 лет, то есть, они сравнительно молоды. У этих людей часто нет вредных привычек – они мало пьют и не курят. Ученые указывают, что в данном случае главную роль играют не традиционные факторы риска рака (курение, алкоголь, возраст), а контакт с ВПЧ и количество половых партнеров. Однако неизвестно, достаточно ли просто заразиться ВПЧ, чтобы развился рак.

Орофарингеальный рак, связанный с ВПЧ, развивается у мужчин примерно в четыре раза чаще, чем у женщин. Ученые предполагают, что у женщин раньше появляются антитела к вирусу, которые предупреждают заражение тканей полости рта и горла.

Еще одна важная особенность ВПЧ-ассоциированного рака состоит в том, что он редко рецидивирует у тех, кто смог вылечиться. То есть, при своевременной диагностике прогноз благоприятен по сравнению со многими другими видами рака.

Симптомы

Основные признаки болезни:

отечность шеи;

боль в ухе;

длительная боль в горле;

появление во рту или в горле язвочки, которая не заживает неделями;

боль при глотании и жевании;

нарушения глотания;

изменения голоса (осиплость);

увеличение шейных лимфатических узлов;

онемение слизистой полости рта;

кашель, кровь в мокроте;

необъяснимая потеря веса.

Симптомы орофарингеального рака почти не зависят о того, вызван он ВПЧ или другими факторами. Но в 2014 году ученые обнаружили, что при ВПЧ-ассоциированном раке чаще наблюдается отечность шеи и боль в горле.

Оральный секс

Оральный секс – один из путей передачи ВПЧ. Именно таким образом вирус может «заселить» ткани ротовой полости и горла. Известно, что большое количество партнеров увеличивает риск орофарингеального рака.

За примерами далеко ходить не надо: о своих проблемах с горлом после сексуальных похождений рассказывали в разное время популярный актер Майкл Дуглас и фронтмен Iron Maiden Брюс Дикинсон.

Профилактика

Кливлендская клиника (Cleavlend Clinic) предлагает следующие профилактические меры.

Ограничение количества сексуальных партнеров в течение жизни.

Вакцинация детей и молодых людей. Обе существующие вакцины защищают, в том числе, от ВПЧ 16 типа.

Регулярный скрининг (посещение врача) увеличивает вероятность ранней диагностики рака.

Посещение стоматолога. Именно этот специалист часто первым диагностирует рак полости рта или глотки.

Ограничение потребления алкоголя и курения. Обычные факторы риска рака тоже играют роль.

Важно знать, что вакцинация против ВПЧ полезна людям обоего пола, от нее выигрывают не только женщины. В США Национальный комитет по практике иммунизации (The National Advisory Committee on Immunization Practices) рекомендует вакцинацию мальчиков против ВПЧ в возрасте 11-12 лет. В настоящее время считается, что прививка будет полезна, если вакцинироваться до 26 лет.