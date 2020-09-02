 

В Германии коронавирус стал причиной диабета I типа у пациента

02.09.2020, 18:53, Разное

В Германии медицинские специалисты выявили у 19-летнего пациента с коронавирусом диабет I типа. До госпитализации COVID-19 у больного протекал в легкой форме, информирует Nature Metabolism.
Врачи, представляющие клинику, расположенную в Киле, пока не могут определить точного механизма развития заболевания и понять, каким образом сахарный диабет мог возникнуть на фоне коронавирусной инфекции. По словам экспертов, если учитывать большое количество таких рецепторов, как ACE2, имеющихся на островковых клетках поджелудочной железы, то может появиться предположение, что с их помощью вирус попадает в организм напрямую, а затем приводит полному исчезновению ферментов.

У пациента с коронавирусом появилась слабость и болезненные ощущения в левом боку. Он также сбросил 12 килограммов после двух недель. Анализы крови больного показали повышенный уровень сахара в организме молодого человека, а последующие лабораторные исследования подтвердили наличие диабета. Специалисты намерены проводить дальнейшее изучение этого вопроса, чтобы определить, как COVID-19 вызывает развитие аутоиммунных заболеваний эндокринной системы.



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